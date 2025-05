Crónica 18-05-2025

Robos de cables dejaron sin luz a 22.500 clientes en cuatro comunas del Maule





- El robo de cables de cobre en la línea de transmisión eléctrica de CGE dejó sin energía a más de 22.500 clientes en las comunas de San Javier, Villa Alegre, Maule y Constitución.



A las 02:54 de ayer, más de 6.500 clientes quedaron sin energía tras el primer hurto, ocurrido en un tramo ubicado entre Villa Alegre y San Javier. Gracias a maniobras realizadas por la compañía, a las 02:56 horas, el total de los clientes afectados recuperó el servicio en domicilios, comercios e industrias afectados.



Más adelante, a las 04:13 horas, un nuevo robo afectó a la compañía, esta vez en un sector cercano al acceso a San Javier, dejando sin energía a 16.000 clientes, también de las comunas de Villa Alegre, Constitución y Maule. La recuperación del servicio se realizó de manera paulatina y a las 07:34 horas ya se contaba con el 100% de normalización.



“La ocurrencia de estos hechos, aprovechando el sistema frontal, da cuenta de la organización detrás de estas bandas delictuales. CGE ya realizó las denuncias ante el Ministerio Público y las policías, con el objetivo de que se persiga y sancione a los responsables de este ilícito”, señaló Leonardo Morales, gerente de Transmisión Sur, de CGE Transmisión.



Asimismo, esta información se encuentra en manos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC Maule, que ha estado monitoreando los hechos desde la madrugada. Pese a que no hay clientes afectados, al mediodía de este sábado, personal de la empresa continúa trabajando para reponer el tramo robado y reconstruir las estructuras que fueron dañadas en los hurtos.



“El robo de cables de cobre eléctricos causa daños en diversos ámbitos, pues no solo afecta la normalidad del servicio eléctrico, sino también la estabilidad del sistema. Además, atenta contra la seguridad de las personas, pone en riesgo la vida de pacientes electrodependientes y hoispitalizados, perjudicando también a los comercios y, especialmente, a los pequeños comerciantes que no cuentan con equipos de respaldo, entre otros”, concluyó el ejecutivo.