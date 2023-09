Nacional 23-09-2023

Rocas, arena y geotextiles: Cómo están rellenando los socavones en Viña ante riesgo de nuevas lluvias

"Mezcla de roca, arena y geotextiles en capas". Con esos materiales el Sernageomin está rellenando los dos socavones que hay en Viña del Mar y que tienen en riesgo a edificios del sector. Los geotextiles en capas tienen funciones de rotura de capilaridad y refuerzo a la tracción, según su definición, y sirve "para que el agua, si es que cae, se drene hacia abajo", es decir, "para que escurra y no se agrande el socavón".

El objetivo es rellenar ambos socavones para prevenir nuevos deslizamientos. Por otro lado, se espera progresar en la reconstrucción del muro de contención que separa el "socavón 2" de la avenida Borgoño. Ayer el director de Sernageomin, Patricio Aguilera, sostuvo que "durante el fin de semana se realizaron trabajos donde se logró impermeabilizar el socavón 2 con más de 500 metros cúbicos de rocas y capas de geotextil. Además, se vaciaron los 48.000 litros de agua de las dos piscinas del edificio Miramar que se encontraban expuestas al socavón. Junto con lo anterior, en los próximos días se realizarán las labores para reconstruir el muro de contención que separa el socavón 2 de avenida Borgoño". A los 500 metros cúbicos del fin de semana, estos días se ha sumado una cantidad similar de material de relleno. "Se están vertiendo 500 metros cúbicos más, se están tomando medidas preventivas en el caso de que llueva y se está avanzando en la ingeniería y en los proyectos para hacer las actividades provisionales del ducto. Luego, se está viendo el muro de contención de abajo, de avenida Borgoño, y posteriormente vienen las obras más grandes del relleno del socavón número 1, el Kandinsky", aclaró. Aguilera señaló además que "hay una medida de contingencia, en el caso de que llueva con la misma intensidad que el 10 y 11 de agosto, de gestión de las aguas lluvias para que no lleguen acá, de manera que si llegan, llegue muy poco y no lleguen con esa intensidad".