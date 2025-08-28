Política 28-08-2025

Rodrigo Hermosilla: “Pondré mi experiencia al servicio del Maule Sur”



“Ya estoy oficialmente inscrito, como candidato a Diputado, por el Distrito 18, Provincias de Linares y Cauquenes. Colocaremos a disposición de este nuevo desafío la experiencia política, adquirida, como Gobernador de la Provincia de Linares, Alcalde y 3 periodos Consejero Regional, habiendo terminado, como Gobernador Subrogante de la Región, según lo establecido por la Ley, al haber sido primera mayoría regional”, señaló el candidato a diputado del PS Rodrigo Hermosilla.



Agregó que “es también una ventaja ser un candidato de la zona que conoce los problemas reales de la ciudadanía que tiene muchas otras necesidades, aparte de las recurrentes preocupaciones por la delincuencia y la salud”.



“Espero también impulsar desde el parlamento, los estudios necesarios para pensar en la nueva Región Maule Sur”, subrayó.

