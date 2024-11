Política 16-11-2024

Rodrigo Hermosilla renuncia como consejero regional para postular al Parlamento

Rodrigo Hermosilla presentó oficialmente su renuncia al cargo de consejero regional para postular como candidato a diputado en las próximas elecciones parlamentarias del año 2025.

“He sido elegido consejero regional en tres períodos y ahora, como lo estipula la ley, he renunciado a este cargo para postularme como candidato a diputado por esta zona y competir para llegar al Parlamento como representante linarense”, indicó.

Hermosilla agradeció el respaldo de los electores que con alta mayoría lo eligieron para el cargo de Core por esta provincia y agregó que “la gente me conoce por mi permanente trabajo en terreno y eso me tiene confiado en que me respaldarán para convertirme próximamente en Diputado.