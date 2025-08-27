jueves 28 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Deportes 27-08-2025
    Rodrigo “Kalule” Meléndez: “En esta categoría nada será fácil”
    Publicidad 12
    Un profundo análisis realizó el técnico Rodrigo “kalule” Meléndez , tras el partido que ganó el Depo por la cuenta mínima con anotación de Diego Vallejos: “ todos los partidos serán difíciles , en esta categoría nada será fácil . Fue un encuentro muy duro , donde realizamos un buen primer tiempo , con un gran dominio de la posición , generando ocasiones , pero lamentablemente la ventaja fue mínima y en el segundo tiempo creo que Santiago City salió un poco más , con balones largos y transiciones rápidas , nos complicaron , aunque fuimos nosotros los que tuvimos más claras opciones. La ilusión está de todos , el hincha nos exige un poco más y es normal porque todos estamos esperanzados , por eso tenemos que prepararnos bien , porque se viene otro rival muy difícil , como lo es Osorno , en su casa se hacen fuerte , por eso hay que trabajar en base a lo que creemos para seguir en la parte de arriba de la tabla de posiciones . Se ganó y a veces los equipos que están en esa posición son los que más te complican, pero los muchachos estuvieron muy bien concentrados y mantuvimos el arco en cero. Yo pienso que en el segundo tiempo perdimos el balón , hay que corregir los errores . Los dos elementos que ingresaron sin tener mucha continuidad respondieron a las expectativas y eso nos pone muy contentos . Bastián Araya , lo hizo muy bien , nos ayudó bastante a recupera el balón . Bastián Bravo está con un problema en quinto de su pierna y ha ido regenerando de buena manera , esperamos tenerlo en dos semanas mas para completar el plantel” .
    DUMA AHORA SUENA EN CURICÓ
    En las últimas horas ha surgido un rumor bastante fuerte que tiene como protagonista al goleador del Depo , Cristian Duma . El posible equipo que requiere sus servicios es nada menos que de la región del Maule , pero del norte . Resulta que el cuadro de Curicó va dejando puntos en el camino , y más encima el jugador Ian Aliaga sufrió el corte de tendón rotuliano y el principal nombre que ha sonado en el cuadro de las “tortas” es el trasandino Duma, que está en la vitrina por el elenco de la Primera B .
    De partir Duma , quien asumiría la responsabilidad de perforar redes , sería Hugo Toro y también Diego Vallejos . Las próximas horas son claves ante la eventual partida del jugador , que ahora dependerá de su representante .
    PRESIDENTA
    La presidenta de la Corporación , Mariela Vásquez , reaccionó de inmediato a esta información y puso paños fríos: “ el jugador Duma continúa con nosotros hasta término de temporada como todo el resto del plantel” .

    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Freddy Mora | Imprimir | 147

    Otras noticias

    Campeonas por partida doble en vóleibol: Selección de Damas Linares lograron dos títulos en Curicó y Linares
    Campeonas por partida doble en vóleibol: Selección de Damas Linares…
    Estudiantes linarenses destacan en Torneo de Luchadores Escolares
    Estudiantes linarenses destacan en Torneo de Luchadores Escolares
    Los albirrojos sufrieron para quedarse con la victoria que les permite seguir en la lucha por al ascenso
    Los albirrojos sufrieron para quedarse con la victoria que les permite…
    Delegaciones de Chile y Argentina comenzarán a vivir la fiesta de los Juegos Binacionales en el Maule
    Delegaciones de Chile y Argentina comenzarán a vivir la fiesta de los…
    Maulinos se alistan para la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares
    Maulinos se alistan para la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para