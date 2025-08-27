Deportes 27-08-2025

Rodrigo “Kalule” Meléndez: “En esta categoría nada será fácil”

Un profundo análisis realizó el técnico Rodrigo “kalule” Meléndez , tras el partido que ganó el Depo por la cuenta mínima con anotación de Diego Vallejos: “ todos los partidos serán difíciles , en esta categoría nada será fácil . Fue un encuentro muy duro , donde realizamos un buen primer tiempo , con un gran dominio de la posición , generando ocasiones , pero lamentablemente la ventaja fue mínima y en el segundo tiempo creo que Santiago City salió un poco más , con balones largos y transiciones rápidas , nos complicaron , aunque fuimos nosotros los que tuvimos más claras opciones. La ilusión está de todos , el hincha nos exige un poco más y es normal porque todos estamos esperanzados , por eso tenemos que prepararnos bien , porque se viene otro rival muy difícil , como lo es Osorno , en su casa se hacen fuerte , por eso hay que trabajar en base a lo que creemos para seguir en la parte de arriba de la tabla de posiciones . Se ganó y a veces los equipos que están en esa posición son los que más te complican, pero los muchachos estuvieron muy bien concentrados y mantuvimos el arco en cero. Yo pienso que en el segundo tiempo perdimos el balón , hay que corregir los errores . Los dos elementos que ingresaron sin tener mucha continuidad respondieron a las expectativas y eso nos pone muy contentos . Bastián Araya , lo hizo muy bien , nos ayudó bastante a recupera el balón . Bastián Bravo está con un problema en quinto de su pierna y ha ido regenerando de buena manera , esperamos tenerlo en dos semanas mas para completar el plantel” .

DUMA AHORA SUENA EN CURICÓ

En las últimas horas ha surgido un rumor bastante fuerte que tiene como protagonista al goleador del Depo , Cristian Duma . El posible equipo que requiere sus servicios es nada menos que de la región del Maule , pero del norte . Resulta que el cuadro de Curicó va dejando puntos en el camino , y más encima el jugador Ian Aliaga sufrió el corte de tendón rotuliano y el principal nombre que ha sonado en el cuadro de las “tortas” es el trasandino Duma, que está en la vitrina por el elenco de la Primera B .

De partir Duma , quien asumiría la responsabilidad de perforar redes , sería Hugo Toro y también Diego Vallejos . Las próximas horas son claves ante la eventual partida del jugador , que ahora dependerá de su representante .

PRESIDENTA

La presidenta de la Corporación , Mariela Vásquez , reaccionó de inmediato a esta información y puso paños fríos: “ el jugador Duma continúa con nosotros hasta término de temporada como todo el resto del plantel” .



