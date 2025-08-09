sábado 09 de agosto del 2025
    • Hoy
    Deportes 09-08-2025
    Rodrigo “ Kalule” Meléndez. “Hemos tenido una semana de recuperación debido a la seguidilla de partidos”
    - Lamentablemente se lesionó Bastián Bravo
    En el diálogo semanal del “Kalule” con los medios , analizó lo que fue el último partido , esta semana de trabajo y lo que viene el próximo viernes 15 de agosto ante Brujas de Salamanca en la región de Coquimbo: “ hemos tenido una semana más de recuperación , por la intensidad de encuentros que hemos tenido . Bajar un poco la intensidad en quienes han llevado la carga y mantener el ritmo a los jugadores que no han tenido mucho trabajo . Un poco lamentable fue la lesión de Bastián Bravo , estamos a la espera de los exámenes , viajará a Santiago para tener una versión de su lesión en la parte del quinto. Bravo , ha sido un jugador muy regular dentro de lo que llevamos de torneo , muy importante no solo como jugador , también la parte humana con sus compañeros . Sabíamos que, para el partido en Salamanca , no lo teníamos por acumulación de cartulinas amarillas , pero después viene un encuentro más y después viene otra para considerable loque nos permitirá recupéralo hasta el final” . “
    “Cuando se inició el torneo , éramos los menos favoritos , por la manera en la cual llegamos , pero esto ha sido mérito de los jugadores que se han entregado al máximo con entrenamientos largos e intensos lo que nos permitió semana a semana ir poniéndonos a punto, después de eso comenzaron los buenos resultados , terminamos muy bien la primera rueda e iniciamos excelente la segunda y eso nos permite estar arriba e ilusionarnos con el ascenso , siempre conscientes de lo que nos estamos jugando , con la presión de estar en la parte de arriba de la tabla de posiciones . Esperamos seguir así , trabajando con la misma intensidad y lo más importante con humildad y los pies puestos muy bien en la tierra , para ir quemando etapa e ir semana a semana . Estamos muy contentos y todos ilusionados para seguir disputando la opción de llegar al primer lugar”. Expresó el estratega.
    ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS PARTIDOS
    En relación a los dos últimos encuentros , Rodrigo Meléndez , argumentó que “ creo que debemos ser honestos, hemos sacado lección, por ejemplo, frente al SAU , donde terminamos complicados en los minutos finales y a partir de eso , pienso que hemos tenido una gran concentración y fuimos inteligentes. lo que nos ha permitido sacar buenos resultados dejando el arco en cero . La clave fue el ordenamiento de la defensa y del juego aéreo , quizás nos faltó tener un poquito el balón , pero hemos dado énfasis a ese tema , para administrar mejor la pelotita y no finalizar sufriendo”.
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo

    Gerardo Domínguez A

