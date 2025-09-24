Deportes 24-09-2025

Rodrigo “Kalule” Meléndez: “Ya estamos de vuelta para enfrentar a Deportes Melipilla”

Son exactamente cinco las finales que le restan a los albirrojos . Los encuentros que deberán disputar para seguir co0n la ilusión del ascenso son : Deportes Melipilla de visita ; Ovalle , el depo, jugando de local ; Trasandino , de visita ; Puerto Montt, en calidad de local Deportes Linares, y termina jugando en Rengo, como forastero, en resumen 15 puntos que estarán en juego, para dilucidar al campeón de la Segunda Profesional, que tiene como máximo galardón el ascenso a la Primera B .

Aunque el torneo se retoma el 4 y 5 de octubre , para los linarenses es fundamental una buena preparación , por eso no quieren dejar nada al azar . Han vuelto para preparase para el examen ante Deportes Melipilla , en el mítico estadio de Soinca Bata , el 5 de octubre a las 12:30 .

El profesor Rodrigo Meléndez, dijo que “ el plantel volvió en buenas condiciones, con mucho ánimo , con ganas, y eso es muy positivo . Tenemos un grupo muy rico en calidad humana y eso se palpa en el día a día de los entrenamientos y cuando jugamos un partido por la competencia , lo que nos tiene muy contentos . Tenemos también la vuelta de Bastián Bravo , que ya está en la etapa final de su lesión, estuvo trabajando su recuperación con su club , que es Palestino , donde tienen todo para hacerlo de mejor manera . Esta semana tenemos unas cargas un poquito más elevadas , pensando que no jugamos el fin de semana , tal vez y estamos tratando de realizar un match, amistoso para terminar este microciclo con fútbol . Esperamos realizar un excelente trabajo para llegar en condiciones óptimas al encuentro del 5 de octubre en Melipilla”.

El fútbol chileno no termina de sorprendernos con largos recesos . Llama la atención que la fecha número 23 , donde Deportes Linares juega de local ante Provincial Ovalle , aún no esté programada por el ente rector del balompié.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo





