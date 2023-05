Nacional 28-05-2023

Rojas asegura que proyecto que crea Servicio de Biodiversidad "no tiene efecto en el empleo" en la industria de salmones

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró este sábado que el proyecto de ley del Gobierno, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, "no tiene efecto en el empleo" en la industria de salmones. "Lo que hemos visto en los últimos días es una situación de alerta y yo empatizo con la gente que está preocupada pensando que la propuesta que tenemos para esta ley de la naturaleza, va a tener un efecto sobre el empleo", aseguró en primer lugar en conversación con CHV. Luego precisó: "Quisiera ser muy enfática, la propuesta que tenemos para la ley de la naturaleza no tiene efecto en el empleo de las personas que trabajan en la industria de los salmones".

Según profundizó la secretaria de Estado, dentro de las amenazas a la naturaleza se encuentra el uso no sostenible de los recursos, el cambio climático, pero además están "las especies exóticas invasoras" y los salmones son parte de ellas. "Esa es la razón por la que estamos proponiendo crear áreas protegidas, para protegerlas de las amenazas que incluye a los salmones", afirmó. Es relevante mencionar que más de 10 organizaciones de trabajadores salmoneros se movilizaron el viernes en la mañana en Puerto Montt, en contra del proyecto. Según acusaron, este traería consecuencias negativas para la industria. Asimismo, y tras una reunión con el ministro de Economía, Nicolás Grau, el Consejo del Salmón ratificó su postura negativa ante la iniciativa. Alerta sanitaria para Concón, Quintero y Puchuncaví Por otro lado, la titular de la cartera se refirió a la alerta sanitaria que declaró el Gobierno en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví por episodios de contaminación, asegurando que "es una buena noticia, porque permite tomar medidas preventivas". Respecto al hecho de que en diversas ocasiones se han suspendido clases en las zonas por la mala calidad del aire, Rojas sostuvo que "desde que tomé este rol de ministra, la situación en estas localidades es de lo más doloroso que me ha tocado enfrentar". "El año pasado cuando hubo estos eventos de intoxicación, la noticia de que Codelco anunciara que iba a cerrar su fundición fue muy importante", dijo, ya que habrá menos contaminantes.