Política 19-10-2024

Rolando Rentería (IND) fortalece su mensaje de “reactivar Linares” en su campaña a la elección como Alcalde

Serán 5 las opciones de candidatos a Alcalde en Linares las que tendrán los ciudadanos para votar por uno de ellos, los próximos días sábado 26 y domingo 27 de octubre. Y, precisamente a 1 semana del proceso eleccionario (que incluirá sufragios por concejales, cores y gobernadores), una de estas alternativas, el postulante a la Alcaldía de esta comuna, Rolando Rentería Möller, ahora como independiente, reforzó su propuesta para regresar a este cargo.

“Una de la cosas que he visto es que se observa muy poco avance, desde que nos fuimos desde la Alcaldía… solo vemos infraestructura levantada en mi gestión como Alcalde de Linares, le preguntamos a la gente qué se ha hecho nuevo en su sector y la respuesta es ‘no se han visto cosas nuevas’… pueden verificar, por ejemplo, sedes, multicanchas que están algo o, literalmente abandonadas, destruidas, sin reparaciones. Eso llama mucho la atención, se mencionan proyectos que se han desarrollado en los últimos años, parece que no es así. Las pizarras tecnológicas en los colegios, se abandonaron según me dicen”, precisó.

Rolando Rentería agregó que “si las personas me eligen Alcalde de Linares nuevamente, reactivaremos la comuna… y una de las primeras tareas que realizaré, es arreglar los sueldos de los funcionarios municipales, que estén al día porque para exigir gestión y trabajo, hay que cumplir. Se habla de 6 mil a 8 mil millones de pesos en déficit en Educación y Salud y, bueno, así mejoramos la condición de nuestros trabajadores municipales”.

Finalmente, y ante consultas sobre el tema, finalizó señalando que “por ejemplo, mantendremos la Fiesta de la Chilenidad, en la Alameda.... pero queremos con nuestro equipo de trabajo, rescatar las fondas y juegos populares, el espacio familiar que eso significaba… Linares ha perdido identidad, las tradiciones de nuestra Tierra, tenemos que rescatar eso”.