Policial 04-10-2025

Ronda Impacto de Carabineros arrojó 59 detenidos en la Región del Maule

El estratégico operativo denominado “Ronda Impacto”, se realizó el reciente jueves en la noche en la Región del Maule, en las Provincias de Cauquenes, Linares, Talca y Curicó, contando con la labor de más 180 Carabineros y 83 vehículos, que se desplegaron en diferentes sectores de la zona; con el propósito de aumentar la presencia policial en puntos importantes de cada ciudad, con el fin de reforzar la seguridad en sectores con mayor ocurrencia de delitos.

En el transcurso de la Ronda Impacto efectuada, se detuvo a 59 sujetos por diferentes delitos, de ellos 23 mantenían orden de aprehensión vigente y, 5 de ellos por el delito de tráfico de drogas; además se desarrollaron 4 mil 384 controles, tanto vehiculares como de identidad, 250 infracciones y 3 armas de fuego incautadas.

En este contexto, la Jefa de Zona Maule, General Maureen Espinoza Lobos destacó “Los resultados de la Ronda Impacto efectuada en la Región del Maule, fueron importantes, destacándose que se efectuaron más de 4 mil 400 controles, tanto de identidad como vehiculares, a su vez se detuvo a 59 sujetos por diferentes delitos; de los cuales 23 mantenían órdenes de detención vigentes, y dentro de estos mismos 59, hubo 5 detenidos por microtráfico. Una vez más Carabineros trabaja para aumentar la sensación de seguridad en la Región y, generar vínculos con la comunidad, en base al refuerzo policial y en una labor colaborativa con la Policía de Investigaciones de Chile, seguridad municipal, y la comunidad; para mejorar y aumentar la seguridad y prevención para toda la ciudadanía” aseveró la General Maureen Espinoza Lobos.

Los operativos continuarán ejecutándose, como parte de la estrategia institucional para fortalecer la seguridad, la prevención y el autocuidado.

