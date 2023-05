Social 24-05-2023

Rotary Club de Linares celebró 90° Aniversario

Rotary Internacional y todos los clubes Rotarios del mundo nacieron con el primer propósito de practicar la amistad, posteriormente actuar por la paz en el mundo y construir el futuro con acción visionaria. Las cuatro avenidas son de servicio y las sustenta la verdadera amistad. Sin amistad queridos amigos no hay servicio y Rotary internacional desaparecería.

Es por ello que Rotary Internacional desde su fundación el 23 de febrero de 1905 en la ciudad de Chicago se ha ido convirtiendo en una organización de carácter internacional cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, que mediante la amistad y el compañerismo pretenden entregar servicios humanitarios en sus comunidades, promoviendo elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz llevando proyectos para abordar los problemas del mundo actual.

Estas nobles intenciones llegan a chile en el año 1923 siendo en Valparaíso donde se crea el primer Club de Rotary un 13 de abril.

El proyecto de formar un club en Linares data del año 1928, donde algunos linarenses al viajar a otras ciudades eran invitados a reuniones rotarias. Así comenzó el interés por formar un club, quedando en las buenas intenciones por un tiempo .

En marzo de 1931, Aníbal León Bustos viajó a Chillán a reunirse con su colega Carlos Escobar Moreira , ambos eran ingenieros agrónomos provinciales. Además de compartir experiencias y conversaciones de su profesión , fue invitado a una reunión de trabajo en el Rotary Club de esa ciudad, donde le entregaron folletos y numerosa literatura. Posteriormente comunicó a sus amigos la feliz experiencia vivida, liderando la idea de crear un club Rotario en Linares. El esfuerzo fructificó, pero no lo suficiente como para permitir que se propagara el espíritu de Paul Percival Harris.

Durante las vacaciones veraniegas de 1932 viaja a Linares un delegación del Rotary club de Talca integrada por tres talquinos destacados y el jefe rotario de zona el Dr Eduardo Moore. En esa ocasión, Antonio Lamas los recibe en su casa donde estuvieron presentes Arturo Villa Schenome, Pedro Avalo, Rafael Escobar, el comandante Jorge Bari, Coronel de ejército Marcial Urrutia, Manuel Gattii, Armeliano Bobadilla, Aníbal León Bustos y otros. Se recibe abundante material rotario y sugerencias de apoyo, pero aún faltaba el hombre que dedicaría suficiente tiempo como para formar las bases.

A mediados de 1932 llega a linares de la ciudad de Los Ángeles el profesor inspector Humberto Fischer, el cual había participado activamente en Rotary, su incansable entusiasmo y conocimiento cabal de lo que era un club rotario encendió por fin el corazón de los linarenses y se comunicó con los rotarios talquinos para dar forma definitiva a la creación del Rotary Club Linares

El 28 de diciembre de 1932 se reúnen en el club social de linares ubicado en la esquina sur oriente de la plaza de armas, donde está actualmente el Hotel Turismo, una delegación de Talca, el gobernador con jurisdicción en todo el territorio nacional, Eduardo Moore Bravo, y un conjunto de entusiastas linarenses en la primera reunión almuerzo del Rotary Club de Linares. Es así que la fecha de fundación se programó para el 01 de mayo de 1933 siendo su primer presidente el abogado Emilio Toledo Cava y su secretario el profesor Humberto Fischer.



Como se puede apreciar Rotary club Linares cumple 90 años de existencia, donde en el recorrer de todos estos años hemos hecho propia la palabra Acción, siendo gente de servicio, tratando en todo momento de poner el mejor esfuerzo para ser un aporte real y así poder mejorar las condiciones de vida de la gente de Linares.



OBRAS EMBLEMATICAS



1.- Banco de Sangre Hospital de Linares

2.- Esculturas el Jugador de Chueca y Diana Amazona

3.- Busto del Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón

4.- Sala Paul Harris del Museo de Arte y Artesanía de Linares

5.- Parque Paul Harris

6.- Banco de Sillas de Ruedas

7.- Construcción de la Plazoleta Ramón Belmar Saldías

8.- Bingo Rotario

9.- Adquisición Carro Bomba con Escala Telescópica

10.- Adquisición Carro Transporte para el Cuerpo de Bomberos

11.- Inauguración de la avenida Aníbal León Bustos

12.- Escuela de Temporada

13.- Organización del Evento Palmas de Peñaflor Presidencias

14.- Múltiples Operativos médicos

15.- Apoyo a Escuelas Vulnerables

16.- Olimpiadas Rotarias

17.- Gestiona Donación de Equipamiento Hospitalario desde Kobe, Japón el año 2009 y el año 2011 post terremoto. Trayendo entre muchas otras cosas más de 300 camas clínicas para la región.





El Rotary Club Linares ha trazado también su camino con la mujer, dando pie a la creación del comité de damas el 14 de julio de 1944, las cuales han abierto sus corazones a los seres desvalidos, a los ancianos, a los enfermos, es por ello que quiero aprovechar y reconocer la sacrificada labor de la mujer, su presencia nos reconforta y alegra, pues han cumplido con creces los proyectos de ayuda al más necesitado. Su desarrollo ha sido innegable convirtiéndose hace ya muy poco en un club Rotario mixto.