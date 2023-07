Social 05-07-2023

Rotary Club de Linares realizó ceremonia de transmisión de mando

- José Said Nome asume la presidencia de la entidad rotaria



En solemne sesión rotaria se realizó la cena de transmisión de mando de Rotary Club Linares, en los nuevos salones del Club de la Unión.

El presidente saliente del periodo rotario 2022-2023, Héctor Concha Pinochet, entregó su cargo al socio rotario, ingeniero comercial de profesión, José Said Nome Canobra, quien liderará esta institución durante el periodo rotario 2023-2024.

El presidente saliente dirigió por última vez la reunión, y en su discurso de despedida hizo una detallada exposición de las numerosas actividades que realizó en su periodo, y agradeció a los socios rotarios el apoyo brindado para coronar con éxito su gestión.

Asimismo, se distinguió y premió a 15 socios rotarios por cumplir con un 100% de asistencia en el periodo que termina, destacando en particular al socio Alfonso Astete, por cumplir 51 años logrando el 100% de asistencia a las reuniones rotarias de los martes.

De igual forma, se distinguió al socio rotario con el premio que otorga todos los años Rotary Club Linares, al socio más destacado en el periodo, con el premio Jaime Franzani Durán, que este año recayó en el socio César Mosqueira Benavides.

El momento más importante de la cena fue cuando Héctor Concha entregó el cargo al socio José Said, para lo cual se intercambiaron las respectivas insignias de presidente y past president, además, de la entrega del majette rector, con el cual el presidente José Said dará inicio y termino a las reuniones rotarias.

Luego de investido el nuevo presidente de Rotary Club Linares, José Said Nome, dirigió sus primeras palabras a los socios donde los llamó a trabajar unidos para servir a las comunidades linarenses, bajo el lema rotario para el periodo 2023-2024: “Crea esperanza en el mundo”.

En sus palabras citó mensajes del presidente de Rotary Internacional Gordon R. Mclnally, de Escocia.