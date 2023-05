Nacional 10-05-2023

Royalty minero: Sonami valora ajuste a carga tributaria máxima, pero afirma que sigue siendo alta

La comisión de Hacienda del Senado aprobó una nueva fórmula para el límite impositivo: de 46,5% para firmas con producciones mayores a 80.000 toneladas métricas anuales, y de 45,5% para las que estén entre 50.000 y 80.000.



Este martes, los senadores de la comisión de Hacienda acordaron aprobar ad-referendum las indicaciones que presentó el Ejecutivo para establecer una nueva fórmula para el límite a la carga tributaria en el marco del proyecto de royalty minero. Se trata de una propuesta que fue ajustada en tres ocasiones por las autoridades en la búsqueda de aunar posiciones con los parlamentarios.

En concreto, se respaldó fijar una nueva carga tributaria potencial máxima diferenciada: de 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada para aquellas mineras que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino; y de 45,5% para las que produzcan entre 50 mil y 80 mil toneladas. Sobre este aspecto se refirió el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Cristián Argandoña, quien si bien valoró la adaptación del tope, estimó que las cargas tributarias totales para el sector -que contempla el Impuesto a la Renta, royalty e impuesto adicional, "están aún un par de puntos por sobre nuestros competidores". "Vemos necesario que se produzca un ajuste para no afectar nuestra competitividad", acotó. En ese sentido, Argandoña apuntó "valoramos que se haya producido un ajuste en las propuestas originales del Ministerio de Hacienda con la reducción de las tasas que partieron con una carga tributaria total máxima de 50%. Asimismo, que se produzcan incentivos para que las empresas crezcan, por ejemplo en el caso de las operaciones entre 50 mil y 80 mil toneladas de producción anual". Sin embargo, el directivo de Sonami reiteró que lo aprobado por la comisión de Hacienda del Senado sigue siendo alto para la industria minera. De la misma forma, el representante gremial estimó que es de suma importancia para el sector que el proyecto de royalty "contemple un plazo de invariabilidad tributaria no inferior a los 15 años, con el propósito de dar certeza y seguridad al sector para desarrollar sus proyectos futuros". "También creemos que, dada las condiciones que tienen las distintas faenas mineras, el proyecto de royalty contemple que este impuesto lo pague la faena respectiva. Cuando se aplica a través del rut de la empresa o del controlador, no se hace cargo de las distintas realidades que tienen las operaciones, incluso dentro de una misma empresa, especialmente aquellas que están entre las 50 mil y 200 mil toneladas, que son faenas que tienen costos más altos que las empresas grandes", precisó. Finalmente, el vicepresidente del gremio minero planteó que es necesario poder incorporar "esas distinciones a objeto de que el royalty no se transforme en un freno para el desarrollo de nuestra industria".