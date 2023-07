Deportes 06-07-2023

Rugby: Linares no pudo ante Nómades de Talca y debió conformarse con el vice campeonato regional

- Ahora deberán descansar una semana para regresar a los entrenamientos

En las canchas de IND en la ciudad de Talca , se realizaron las finales del torneo de la Asociación de Rugby Maule. Por el Tercer Lugar de la Copa Maule 2023 se enfrentaron los elencos de Old Maule con Curicó RC, con victoria para los talquinos y de fondo por el título, los cuadros de Nómades Rugby de Talca con Club Rugby Linares. Con victoria una vez más para los de capital regional, por 33 a 7 donde lamentablemente los linarenses no pudieron sacarse la espinita de la ultima final.

Carlos Carvajal, el presidente del club del Maule Sur, entrego mayores detalles del equipo de rugby que no pudo levantar la ovalada: “fue un partido muy fuerte con mucho contacto, con pocas oportunidades de poder desarrollar el juego y así lo reflejo el resultado. Nosotros no esperábamos esta derrota, pero en todo caso en la cancha los talquinos demostraron la superioridad. A pesar de no haber logrado el título, como equipo también estamos satisfechos porque una vez más estuvimos disputando un título, por más de seis años, disputando las finales con varias instituciones. Tuvimos algunos lesionados en cancha, lo que complicó acelerar algunos cambios y algunas tarjetas que también marcan la diferencia en lo que tú quieres plantear. Las finales son súper cerradas y difíciles. Nómade fue superior y nos quedamos con la satisfacción con llegar a la final, esto nos obliga a seguir trabajando y entrenando. Se viene un segundo semestre un poco distinto. Estamos esperando respuesta de la asociación, ya que en septiembre está el mundial de rugby y eso cortará toda actividad competitiva”.

LOS INFANTILES SACARON LA CARA

Carvajal, agregó que “ el mismo sábado , nuestro M16 , al cual incorporaron un equipo del Maule Sur , con distintos niños de diferentes comunas ( Talca , Linares , Parral ) , viajaron a disputar un encuentro en Curicó y eso los dejó muy contentos porque ganaron 35 a 5 , por eso hay que seguir fomentando el trabajo con los juveniles y ojala que podamos tener la tercera fecha del Seven a Side, en categoría femenina . Este es un campeonato que se está jugando hace un tiempo atrás, y producto de las condiciones climáticas no se ha desarrollado con normalidad. Esperamos que nos puedan acompañar en este evento deportivo, donde contaremos con equipos femeninos de Concepción, Chillán, Talca, San Vicente de Tagua Tagua, Rengo y Linares”.

(Agradecemos a la agenciabalance por las imágenes)



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo