Deportes 01-04-2023

Rugby Linares: Primer Festival Infantil se realizará en el Tucapel Bustamante Lastra

- A las 15:00 horas Linares enfrenta a Old Maule por la primera fecha

Los amantes del Rugby tienen una oportunidad única para disfrutar de un lindo panorama en la cancha interior de polideportivo de la calle Rengo. El evento deportivo está programado desde las 10 de la mañana hasta las 12:30 horas. La invitación fue realizada por el presidente Carlos Carvajal: “queremos invitar a la comunidad para que nos acompañe en esta jornada en el Primer Festival Infantil, organizado por Linares, bajo el alero de la Asociación del Maule. Un festival deportivo que disfrutarán entre 30 y 40 niños desde las 10:00 de la mañana, y luego a las 15:00 horas viviremos la primera fecha del torneo de la Copa Maule frente a Old Maule. El ingreso es por calle Los Lingues”.

Carvajal agregó que “hemos entrenado con miras a este desafío, con algunas caras nuevas para enfrentar este campeonato. Los cuadros que tomarán parte en este campeonato hasta el momento son: Potros de San Fernando, Curicó, Nomadades de Talca, Old Maule y Linares”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo