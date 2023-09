Social 21-09-2023

Ruta de Pago Móvil logró pagar pensiones en sectores que el sistema frontal dejó aislados y sin acceso

Tras semanas de cortes de camino, el IPS junto a la Seremi del Trabajo de Previsión Social lograron darle solución a un problema existente en lugares cordilleranos de Linares.



Pasaron semanas sin conectividad. Alejados y sin acceso a Linares por cortes de caminos e inundaciones que dejó el último sistema frontal que azotó al Maule. Vecinos de la precordillera de la comuna, que, por segunda vez en este año, veían como el agua los dejó aislados de todo.

“Tengo 76 años y nunca había vivido algo como esto. Ha sido terrible para nosotros, no poder tener caminos, que muchos vecinos hayan sufrido daños inmensos. Jamás pensamos que sería tan grave”, aseguró María Eugenia Parra, que ha vivido siempre en el sector de Pejerrey.

Los problemas de conectividad también generaron dificultades para hacer la Ruta de Pago Móvil, que todos los meses hace el IPS, para el pago de pensiones en localidades apartadas. Los caminos hicieron imposible la travesía por semanas, y pese al daño vial, se hizo esfuerzo para acceder a todos los puntos entre los sectores de Llepo hasta Los Hualles.

“Costó llegar a todos los puntos de pago, porque los caminos, pese a que se han habilitado aún siguen con algunos problemas y daños. Lo importante es que las personas que recibieron sus pensiones sabían la imposibilidad de acceder antes y agradecieron el esfuerzo para recibir su dinero”, aclaró la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba.

“Importante que hayan venido. Hace dos meses que no recibía la pensión y menos mal que en helicóptero nos vinieron a dejar algunos víveres para subsistir, no podíamos ni bajar a comprar nada, tampoco teníamos como”, declaró Laura Tapia, vecina de Los Hualles.

“A raíz de las inclemencias del tiempo y los cortes de camino producidos por los frentes de mal tiempo en la región, no habíamos tenido la posibilidad de acceder a lugares de la cordillera y precordillera de Linares. Ahora cumplimos con ese pago que estaba pendiente y que involucra 15 localidades y 235 pagos. De este modo, se canceló lo correspondiente a los meses de agosto y septiembre, quedando al día con los pagos que el IPS hace a través del proveedor de pago que es la Caja Los Héroes”, dijo Waldo Quevedo, Director Regional del IPS.