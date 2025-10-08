miércoles 08 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 08-10-2025
    Ruta Linares – Yerbas Buenas sumó 2 accidentes de tránsito en pocas horas
    Publicidad 12
    Nuevamente, la Ruta Linares-Yerbas Buenas, queda en evidencia por su peligrosidad en tramos complejos, donde se generaron accidentes de tránsito, en solo una tarde.
    El primero de los hechos, poco antes de las 16:00 horas del lunes, donde se produjo la colisión entre vehículos, que dejó 4 lesionados, en el interior del Puente Putagán, límite con la comuna de Linares.
    Se trató de 2 móviles menores y un camión, lo que motivó corte y desvíos por caminos alternativos.
    Luego, durante la noche, una colisión entre un móvil menor y una motocicleta, cerca del Puente Putagán, con el reporte de 2 personas lesionadas, asistidas por equipos de emergencias.

    Freddy Mora | Imprimir | 166

