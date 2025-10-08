Hoy
miércoles 08 de octubre del 2025
Policial 08-10-2025
Ruta Linares – Yerbas Buenas sumó 2 accidentes de tránsito en pocas horas
Nuevamente, la Ruta Linares-Yerbas Buenas, queda en evidencia por su peligrosidad en tramos complejos, donde se generaron accidentes de tránsito, en solo una tarde.
El primero de los hechos, poco antes de las 16:00 horas del lunes, donde se produjo la colisión entre vehículos, que dejó 4 lesionados, en el interior del Puente Putagán, límite con la comuna de Linares.
Se trató de 2 móviles menores y un camión, lo que motivó corte y desvíos por caminos alternativos.
Luego, durante la noche, una colisión entre un móvil menor y una motocicleta, cerca del Puente Putagán, con el reporte de 2 personas lesionadas, asistidas por equipos de emergencias.
