¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO

“LA MANZANA DE LA DISCORDIA”, DE HÉCTOR OLIVOS?



Esta expresión, “la manzana de la discordia”, se utiliza generalmente para referirse a aquello que provoca discrepancias o animadversiones en las personas respecto a opiniones, estados de ánimo o situaciones provocadas por un tercero. Pues bien, esta tiene su origen hace unos 7 mil años y se relaciona con la mitología en la que un mortal de nombre Paris, tiene que decidir entre tres diosas del Olimpo (cuál de ellas era la más bella) y hacerla merecedora de una manzana especial regalada por otra diosa que decía “para la más bella”. Demás está decir que después de la elección, las dos diosas no seleccionadas decidieron vengarse de Paris haciéndolo víctima de grandes males, entre ellos la destrucción de Troya.



Este mito ha tenido interpretaciones diferentes. Entre ellas, como enseñanza moral y elección de estilos de vida, aludiendo al fruto prohibido en el Jardín del Edén, incorporado en cuentos, tales como la Bella durmiente o Blanca Nieves. También ha sido llevado al cine, a la música, al arte, en pinturas de Picasso, Dalí y otros.



El libro contiene una mirada acerca del destino, el cual se considera que sus decretos son inamovibles, sus caminos inescrutables, inesperados aunque previstos desde toda la eternidad. Así, lo que tiene que ser, será y lo que no tiene que ser, no será.



Otra enseñanza del texto se vincula con las decisiones humanas, la responsabilidad de la toma de cada una de ellas y el resultado de las mismas, hecho que atañe a toda persona teniendo en cuenta que la vida es un constante decidir y en ello se estructura lo que vendrá.



Finalmente, enunciando algo más sobre el provecho de su lectura, se puede decir, que alude al cuidado de interpretar incorrectamente la realidad o la que algún interlocutor nos señala, ya que puede llevar a concepciones erróneas y/o predisponer a favor o en contra de una determinada cuestión. Por tanto, hay que aprender a distinguir lo falso de lo verdadero, la realidad de la mera apariencia evitando las medias verdades.



Una determinada elección desata consecuencias insospechadas.

















GASPAR DOYLE