Opinión 01-04-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “ALIENIGENAS CHILENOS”, DE FRANCISCO ORTEGA?



Gabriela Mistral escribió: “el cielo está lleno de mudanzas, de extraños huéspedes, de criaturas de vida larga y de nacimientos que entendemos a medias”.



La obra es una investigación del fenómeno ovni en Chile, que para los entendidos la preocupación tiene que ver con la seguridad aeronáutica y el registro de fenómenos aéreos anormales. Estos puede que tengan una explicación en la naturaleza, pero que aún están alejados de la ciencia tradicional, por tanto, es algo que “está”, que “existe”, pero que aún no se sabe qué es.



Las 191 páginas del texto, no entregan respuestas definitivas, sólo recopilan historias de hechos que personas han observado o ha sido para ellos una experiencia inexplicable. Se narran 25 casos ocurridos en diferentes lugares y períodos de tiempo en nuestro territorio. Algunos han sido individuales y otros percibidos por varias personas al mismo tiempo. Algunos de ellos, poseedores de conocimientos sobre aviones y aeronáutica, ante estos fenómenos, prefieren callar por temor a ser ridiculizados y afirman que si esta disciplina no ha adquirido el rango de ciencia, es porque los testigos más calificados, poseedores de pruebas concretas, se han negado a revelar sus experiencias.



En la narrativa se encuentran interesantes relatos, como por ejemplo: sobre los vikingos y la leyenda de Quetzalcoatl, la historia del Ñepu, el gigante de Atacama, la leyenda de Tunupa, el Caleuche, el Anchimalen, el Trauco y otras.



Francisco Ortega no es el único a quien le ha llamado la atención los casos ovni, también hay publicaciones que versan sobre ello. A saber: “Mitos de Chile, enciclopedia de seres, apariciones y encantos”, de Sonia Montecino Aguirre, “Geografía del mito y la leyenda de Chile”, de Oreste Plath, “Encuentros con extraterrestres en Chile, 1927-2017”, de Sebastián Von Kleist y “La noche de los centinelas”, de Patricio Abusleme.



El autor confidencia que es un escéptico sobre extraterrestres y entrega una explicación para ello, sin embargo, está abierto a respetar el relato de quienes señalan haber sido testigos de algo que está, pero que aún no hay explicación completa. Podría venir al caso terminar con la siguiente frase: “yo no creo en brujos, caray, pero que los hay, los hay”.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE