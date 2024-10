Opinión 19-10-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “ARISTÓTELES Y SU ESCUELA”, DE JOSEPH MOREAU?



Aunque la obra no es fácil de leer para aquel que no está acostumbrado a la Filosofía, además de la rigurosidad técnica del lenguaje utilizado por el autor, no por ello deja de asombrar cómo después de tantos años, mucho del pensamiento y obra de Aristóteles, continúa no solamente vigente, sino que incluso orienta y entrega respuesta a fenómenos del vivir de nuestro tiempo.



La estructura del texto está dada en 6 partes y una conclusión. Todo en 310 páginas. Previamente Moreau hace una introducción en la que expone en general, la vida y los escritos de Aristóteles y la evolución de los mismos. Seguidamente, en la primera parte “en el surco del platonismo” incluye los diálogos de Aristóteles y la crítica de las ideas platónicas. La segunda, “el saber”, abarca la esencia y la opinión, la dialéctica y el silogismo, la demostración y los principios, la definición y la clasificación. Le sigue, “el ser y el mundo”, con la metafísica, el ser y las categorías, los principios del cambio, la materia y la sustancia, el devenir y la forma. En las últimas partes, trata el tema de alma, de la moral y virtud.

Incluye la retórica y otros temas trascendentales.



A la luz de lo expuesto, se aprecia la grandeza de este pensador. Si alguien se preguntara, ante tal vastedad temática, cuál sería el libro más recomendable para iniciar su lectura, el autor sugiere el "Tratado del Alma". Según su criterio, quien lo lea "estará en camino de convertirse en un verdadero aristotélico".



Concluyendo, se puede señalar que la obra resume el conjunto del variado pensamiento de este gran filósofo.



Buen libro… hay que leerlo con calma.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE