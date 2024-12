Opinión 07-12-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “ATRAPADO POR LA RED”, DE CAROLINA PÉREZ STEPHENS?



El contenido del texto tiene como temática las redes sociales, su relación con los adolescentes y su salud mental. En este aspecto, la autora señala, que entre lo negativo está la dependencia. Dice: “hoy pareciera imposible ver a alguien que no esté mirando su teléfono, ya sea en la sala de espera del dentista, en la fila para pagar y hasta en la piscina”. ¿Será cierto?



La obra contiene 13 capítulos y 34 relatos de experiencias de adolescentes, psiquiatras, madres, psicólogos, profesores y padres. Además, aparece un variado número de preguntas que ayudan a conocer lo positivo y lo negativo del celular, el Smartphone y su uso. Son algo más de 50.



El tema es interesante y preocupante si se toma en cuenta el aspecto negativo que puede tener especialmente en las jóvenes mentes de niños y adolescentes, cuyos valores, autoconocimiento y voluntad están en pleno proceso formativo. Es inquietante, sin duda, escuchar a algunos profesores señalar que: “esta es una generación en la que la mayoría ya no quiere aprender y les da lo mismo sacarse malas notas”. Además, constatar que “el 55,7% de nuestros adolescentes de 15 años, no logra el nivel mínimo de comprensión lectora”.



La narrativa es extraordinariamente útil para tener en cuenta aspectos de tan relevante actualidad, entre ellos, los problemas de obesidad, baja tolerancia a la frustración, ideas suicidas, apatía, anhedonia, grooming, autolesiones, exhibición, IA y un largo etc. Además, se hace una referencia al tema sobre la felicidad, tratando de dar respuesta a ello en términos de: ¿qué cosas son las que al final nos hacen felices? Es un tema bien tratado y de mucha enseñanza.



Volviendo al inicio, en el que Carolina menciona la dependencia, cabe señalar que las estadísticas chilenas indican que nuestro país ocupa el sexto lugar a nivel mundial en cuanto al tiempo de conexión a internet. ¿Es este tiempo realmente bien aprovechado, útil y provechoso para los adolescentes?

Finalmente, cabe destacar que el caso de Suecia en este tema es digno de consideración, ya que establece lo ideal para la formación de la nueva generación. Existen advertencias, enseñanzas y testimonios que, al ser analizados, ofrecen valiosas lecciones y una gran oportunidad para obtener un significativo provecho de su lectura.













¡Es mi palabra!