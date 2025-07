Opinión 12-07-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “CHILE Y LA LEY DE LA SELVA”, DE JOSÉ RODRÍGUEZ ELIZONDO?



Lo esencial del libro es lograr la despolarización de la nación que impide acuerdos y metas comunes ante los actuales desafíos de la nación, como la seguridad social (delincuencia, terrorismo y narcotráfico), reconociendo además, exigencias urgentes para una sana convivencia nacional, ante un poco amigable escenario mundial y, además de lo mencionado, se refiere al problema de la educación que para ser mejor debe estar dirigida por quienes entienden acerca de ella, lo que parece de perogrullo y, que sin embargo, hace décadas no sucede. Por otra parte, es de exigencia la participación en puestos claves de expertos en relaciones diplomáticas y sobre ello el autor cita a don Carlos Martínez Sotomayor ex Canciller de Chile que dice: “una negociación diplomática no sólo es acertada cuando obtiene pleno éxito en la consecución del objetivo perseguido, sino también, cuando, considerando las circunstancias adversas que la rodean, logra evitar lo peor para el interés nacional”. Se puede apreciar claramente la importancia del respeto a la juridicidad, ya que donde existe sociedad debe existir el derecho y, donde no existe, es poco probable que haya justicia.



En general, lo relevante en la narrativa es el caso de la urgente necesidad de la despolarización social y política, un fenómeno no exclusivo de este país, pero que afecta la vida de los que en él habitan.



En resumen, lo rescatable, habiendo otros muchos temas, reside en el ideal de lograr una armonía social, un progreso basado en el diálogo, los acuerdos, el respeto al estado jurídico y el fortalecimiento de la democracia.



Puede parecer un libro polémico, pero hay que saber separar el trigo que es lo que alimenta.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOY