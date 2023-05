Opinión 13-05-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES”, DE ANA MARINA BRICEÑO?



Su autora es médico cirujano de la U. de Chile y psiquiatra infantil de la adolescencia, con 20 años ejerciendo la especialidad, además, investigadora y expositora en congresos médicos. Basada en esta experiencia, casos estudiados y tratados, fue que plasmó en este texto ideas sobre la depresión en los jóvenes, sus causas, tratamiento, consecuencias y responder a variadas interrogantes que surgen acerca del tema. Específicamente el libro trata de cuándo, cómo identificarla y cómo superarla.



En 10 capítulos expone acerca de los mitos, temores y realidades sobre el tema, qué sirve y qué no, qué hacer ante un caso cercano, hijo o familiar y mucho más. Algo que añade interés a la narrativa es que al final de cada capítulo la autora complementa la información con preguntas frecuentes que ha tenido que responder en su consulta. Esto hace que todo lo tratado sea creíble.



Otra dimensión que hace especial este libro es que la doctora Briceño comparte las experiencias sobre el tema a partir de una doble perspectiva como es la un médico tratante y también como madre, ya que su hija de 14 años fue diagnosticada con trastorno depresivo por una colega. El caso no es aislado ya que durante la pandemia reciente un 74% de los jóvenes universitarios acusaron síntomas de tal padecimiento.



El texto pretende, además, llegar a aquellos que no irán o temen ir a la consulta de un psicólogo o psiquiatra, debido al qué dirán o por no creer en tal enfermedad. Es una manera de acercar el conocimiento, ser de utilidad práctica, ya que, el que no sabe está expuesto a cometer errores y en este caso involucra a personas que pueden necesitar ayuda urgente.















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE