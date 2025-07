Opinión 19-07-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “DUDAS JURÍDICAS PARA LA ADULTEZ JOVEN”,DE JOSEFA ARAOS?

La autora, abogada y escritora, en esta obra entrega nociones sobre el derecho que se usan a diario o debieran hacerse, pero que las personas que no se dedican al mundo de las leyes desconocen o no saben mucho al respecto. Cita a modo de ejemplo, algo común ¿usas tu celular? Entonces, estás dentro del plan de regulación del espectro radioeléctrico. ¿saliste a la calle? Te enfrentas a concesiones y leyes del tránsito. El procedimiento incluye ejemplos prácticos, casos reales y consejos útiles, a objeto ilustrar de una manera clara y sencilla conceptos o temas que tienen algún grado de complejidad o que requieren ser bien entendidos para obrar en consecuencia.



La narrativa contempla 10 capítulos, con temática tales como: el acceso a la justicia, la salud y las pensiones, la familia y su drama jurídico, las herencias (que más de algún problema provocan), los delitos y penas, impuestos y mucho más.



La temática resulta atrayente e interesante atendido a que en base a interrogantes, orientan positivamente. Por ejemplo: ¿por qué necesito un abogado? , ¿qué pasa si no está conforme con una sentencia?, ¿Existe una defensoría de las víctimas?, ¿Qué particularidad contiene la ley de las 40 horas?, ¿Qué debe decir un contrato de trabajo?, ¿Qué hacer ante un acoso laboral o de otra índole?, ¿Qué es una acusación constitucional?, etc.

El texto en 217 páginas no sólo informa, sino que además representa un buen apoyo como libro de consulta, sobretodo, porque hay cosas que es importante conocer. Léase también derechos y deberes.



En resumen, el texto entrega antecedentes necesarios para tomar decisiones informadas y responsables, buscar la asesoría adecuada, confiable y más conveniente, evitar errores legales que podrían derivar en perjuicio personal o familiar. No olvidar que las leyes una vez publicadas en el Diario Oficial pasan a ser conocidas por todos.



¡Es mi palabra!