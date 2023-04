Opinión 08-04-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EDUCAR LA INTERIORIDAD”, DE SOR BERTA CASTILLO TORRES?



Un bello texto de 107 páginas, 10 capítulos que contienen muchos subtemas en los que se hace una orientadora definición de términos, tal es como: “interioridad”, “espiritualidad”, “personalización” y también una precisión sobre habilidades y dimensiones que conviene tener en cuenta en lo corporal, social, psicológico, etc.



El tremendo valor de la narrativa se puede apreciar desde distintas perspectivas, así por ejemplo:

1.- El constatar que en la actualidad y en nuestro entorno nacional, se ha generado un movimiento de cosmovisión orientado hacia “el exterior”, por así decirlo, mostrando un desmedro, olvido u omisión del cuidado de la interioridad de la persona, que es lo que en definitiva da sentido y consistencia a la relaciones personales y a la manera de vincularse con el mundo. Por otra parte, recalcar que impera el consumismo, lo provisional, lo rápido, la cultura de la superficialidad y la intolerancia.

2. En sus páginas se establecen algunos elementos fundamentales a considerar para la educación de la interioridad y se citan algunos componentes pedagógicos, fases, herramientas, itinerarios y estrategias que facilitan su desarrollo. En esta dirección se hace alusión a cursos de autoayuda y frecuentes publicaciones que ofrecen técnicas de meditación u otras terapias no exentas de riesgos y de mucha especulación.

3.- Con particular énfasis se destaca “el silencio”, el silencio interior, el “silere”, que abarca lo profundo del ser en oposición al silencio “tacere” que es exterior. El desarrollo de este tema es una verdadera clase magistral.



El libro es esencialmente pedagógico, contempla lo que significa “educere”, la persona, su multidimensionalidad, la capacidad de apertura al infinito, hacia un adecuado y correcto discernimiento y conocimiento de sí mismo, la apertura al asombro y la trascendencia, esto es, la capacidad de ir hacia lo que no se conoce y mucho más.



¡Muy buen libro!





















¡Es mi palabra!



GASPAR DOY