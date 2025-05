Opinión 17-05-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL ARTE DE VIVIR COMO UN ESTOICO”, DE DAVID FIDELER?

Como nada significativo ha cambiado en la naturaleza humana a lo largo de los últimos dos mil años (es cierto que se han hecho grandes descubrimientos y alcanzado niveles tecnológicos asombrosos, pero se ha avanzado poco en humanidad) hace que las enseñanzas estoicas continúen vigentes y puedan considerarse algo contemporáneo.



El libro menciona 8 enseñanzas fundamentales del estoicismo:

1.- Vivir conforme a la naturaleza a fin de encontrar la felicidad.

2.- La virtud o la excelencia del carácter interior, es el único bien verdadero, junto con el tiempo que es la posesión más valiosa. En consecuencia, otorga una importancia fundamental al “ahora”.

3.- Unas cosas dependen de nosotros o se hallan enteramente bajo nuestro control, en tanto que otras no.

4.- Mientras que no podemos controlar lo que nos sucede en el mundo externo, podemos controlar nuestros juicios internos y cómo respondemos a los acontecimientos de la vida.

5.- Cuando sucede algo negativo o cuando nos golpea la adversidad, no deberíamos sorprendernos por ello, sino verlo como oportunidad de crear una situación mejor.

6.- La virtud o la posesión de un carácter excelente es su propia recompensa y, además, es también causa de felicidad.

7.- La auténtica filosofía implica un camino a seguir, un modo de vida, un actuar conforme a la razón.

8.- Es esencial que como individuos contribuyamos a la sociedad.



El texto trata además una gran diversidad temática, como el destino, el logos, el azar, la naturaleza, Dios, la gratitud, el amor, el “Todo” y más. Ello aporta al conocimiento para fijar metas, ya que si no se sabe la meta, nunca se sabrá si se ha llegado, considerar el hecho de que a veces no porque sean difíciles algunas cosas no nos atrevemos a hacerlas, sino porque no nos atrevemos, son difíciles.



En conclusión, la obra no solo proporciona conocimientos filosóficos, sino que también ofrece herramientas para vivir con un propósito y manejar en mejor forma los desafíos de la vida moderna, en lo personal y social.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE