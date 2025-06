Opinión 28-06-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL BIEN COMÚN”, DE JUAN CARLOS OSSANDÓN VALDÉS?



El texto contiene 7 capítulos. En ellos trata la noción del bien común como obligatoriedad de la moral, como justicia, como realización personal, y, además, de otros ámbitos en los que ello influye, como son la economía, la propiedad y el Estado.



Resulta interesante, para comenzar la lectura, definir qué se entiende por “bien común”, y “qué es lo común”, tratando de lograr no una noción abstracta, sino práctica, aplicable y útil en el mundo de hoy tan marcado por urgentes desafíos globales de diversa índole.



En la narrativa, donde está también implicado lo individual y lo común, concurren para su análisis aspectos que dicen relación con la dignidad humana, como por ejemplo, lo que atañe a la bondad, al amor y la paz, el por qué y el para qué de las cosas, el concepto de la inmanencia y la trascendencia (el todo, Dios, la metafísica, el principio de causalidad, etc.).



El autor dice que el “bien común” es el bien propio de toda la sociedad y que de su recta conceptualización depende la paz y salud de nuestros pueblos: o hay bien común o no hay especie humana.





El contenido de la obra ofrece numerosos temas de reflexión que, sin duda, contribuyen a la formación de personas más justas y, en consecuencia, a una sociedad más equitativa. Todo ello se articula en torno a un concepto fundamental: la solidaridad, donde cobra pleno sentido la aplicación del principio evangélico “amaos los unos a los otros”.



¡Es mi palabra!



GASP