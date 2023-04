Opinión 15-04-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL DUQUE Y YO , DE JULIA QUINN?

En un texto de 416 páginas, Julia Quinn entrega para los lectores románticos una novela de corte histórico ambientada en el siglo XIX, y referido al ambiente de las altas esferas de la sociedad londinense.



La trama es entretenida y la particularidad es que los protagonistas principales (Simón y Daphne) hastiados de los convencionalismos acerca de la obligación a temprana edad de encontrar marido o esposa, según el caso, elaboran una estrategia de fingir un romance entre ellos a objeto de eludir las presiones familiares y sociales sobre el tema. La causa en detalle que impulsa a cada uno tomar esta decisión es muy interesante y, las consecuencias de ello, para que esto sea creíble, lo es aún más.



En general el relato está matizado de sentimientos, costumbres, moda, formas de relacionarse, particulares sentidos acerca del honor y deshonor, formas de expresarse, el recato, la educación relativa a los hombres y a las mujeres, etc., todo ello acompañado de instancias de humor y misterio. En algunos pasajes se percibirá con claridad la relación particularmente humana acerca de los sentimientos, los instintos, la razón y la lógica, pero quienes los padecen son incapaces de identificar con precisión cuáles de ellos es la causa de su comportamiento.





En esta novela también se dan cita los afectos, las grandes y debilidades de personas y familias, los anhelos y frustraciones de los padres, tragedias y mucho más que condicionan el actuar de cada personaje.



Finalmente, se puede decir que la autora pretende exaltar la dimensión transformadora y trascendente del amor que se debería presentar in crescendo, en el que el “hoy” no tendrá comparación con el “mañana” y éste, no pudiendo competir con el día siguiente. Como expuse al comienzo, sólo para lectores románticos y… tal vez también para los otros, porqué no?

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE