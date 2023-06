Opinión 24-06-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL PSICOANALISTA”, DE JOHN KATZENBACH?



En la contratapa un lector, Kirkus Reviews, comenta: “Imposible dejar de leerlo a partir de la página 10”, y tiene mucha razón. Efectivamente y con mayor propiedad desde el número 21 queda planteado el drama que dará origen a una lectura adictiva y a partir de la cual se desarrollará un suspenso desde el principio hasta el fin.



Es un texto de 457 páginas en las que el misterio, los personajes y el desarrollo de la trama van progresivamente aportando más incógnitas y en que la solución del drama cuenta con pocos días para alcanzarse y de no ser así, le costaría la vida al protagonista. La narrativa tiene un gran sentido del ritmo y giros inesperados, como el que se encuentra en el libro “El mundo de Sofía” de Jostein Gaarder, y que aparte de asombrar, entregan una perspectiva nueva y más interesante.



La historia del psicoanalista tiene mucho de suspenso psicológico y rasgos similares a la trama de “El Conde de Monte Cristo de Alejandro Dumas” y alguna obra de Agatha Cristie ya que hechos ocurridos en el pasado no valorados o no resueltos, tienen una consecuencia insospechada en el presente.



La trama de la novela hace resaltar que conocer los hechos no implica necesariamente comprenderlos o que al examinar un mismo caso desde posiciones opuestas, se pueda llegar a interpretaciones muy dispares. La curiosidad es la más humana de todas las emociones y el autor lo deja entrever.



Es posible que todo escritor al entregar un cuento, una leyenda e incluso una autobiografía, quiera además del contenido, aportar su cosmovisión de la vida, de la realidad, del alma humana, de relaciones sociales, penas, alegrías, etc. En el caso de KATZENBACH, algo que resalta es la siempre abierta posibilidad del futuro, corto o largo para una persona. Así señala: “lo que era no es lo que soy y lo que soy no es aún lo que puedo ser”.

¡Es mi palabra!

GASPAR DOYLE