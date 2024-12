Opinión 21-12-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL UNIVERSO EN UNA CAJA”, DE ANDREW PONTZEN?

El autor, cosmólogo, señala al comenzar su obra que su labor implica desarrollar simulaciones del universo con la ayuda de ordenadores, y el objetivo es lograr comprender “que hay ahí fuera, cómo surgió y cómo afecta nuestra vida aquí en la Tierra”.



En la búsqueda de respuestas, la mirada se orienta hacia la materia y energía oscura que se trata de sustancias exóticas que nunca han sido halladas en la Tierra y que resultan invisibles para el más potente y sensible de los telescopios, pero que, al mismo tiempo, aparecen como imprescindibles para comprender la historia del cosmos. Ahora bien, la noción de la materia oscura no es nueva, se remonta a 1846, y tiene que ver con la forma cómo se descubrió el planeta Neptuno.



Como advertencia, Pontzen, indica que la inmensidad o la infinitud del espacio exige tener una mente abierta, estar preparados para las sorpresas, lo que da lugar para concebir las singularidades en donde no habría tiempo ni espacio, o admitir también la posibilidad de multiversos.



El contenido del libro posibilita plantear preguntas tales como:

- ¿Sabía usted que el calor y la humedad de la atmósfera curvan y distorsionan la luz? En efecto, hay noches en que las estrellas permanecen relativamente estables y otras en las que parpadean, incluso si no hay nubes: “La diferencia no estriba en un fenómeno astronómico, sino metereológico”.

- ¿Sabía usted que la luz que recibimos de las estrellas no nos habla del presente del universo, sino de su pasado?

- ¿Sabía que en Júpiter existe la llamada “gran mancha roja”, una sola tormenta del tamaño de la Tierra que existe hace al menos 200 años?



En general, hay muchísima información que abarca temas como la gravedad, los neutrinos, las galaxias, los pulsares, agujeros negros, vía láctea, supernovas, singularidades, agujeros de gusanos y más.



En conclusión, el espacio, la frontera final en la que habitamos es algo aún por descubrir. En este contexto, la agenda espacial europea “ESA”, planea lanzar el 2037, la antena espacial de interferómetro láser. Es de esperar que haya un prometedor futuro de conocimiento, esto, si la dimensión irracional humana no termina de aniquilarnos.











¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE