¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EL VACÍO DE DIOS”, DE LUIS LEÓN LABRA ?



Las particularidades de “El vacío de Dios”, es que son pequeñas sentencias, frases que exponen un determinado pensamiento, afirmación o duda, entregando visiones variadas sobre una gran complejidad de temas. En el libro suman 514. Ejemplo de una de ellas: “La necedad es por naturaleza ruidosa, por el contrario, la verdad que sabe callar, ha empezado su lento camino de sabiduría”.



Se pueden hacer varias consideraciones respecto a la narrativa:

Una, es que los contenidos son de una gran vastedad, en que aparecen temas tales como: la prudencia, las expectativas, la libertad, la fe, la duda, la tolerancia, el fanatismo, la soledad y mucho más. Otra, es que el contenido de alguna de ellas coinciden con la doctrina estoica, en cuanto a una manera de vivir correctamente, o mostrar que la vida de cada cual es siempre un constante decidir y, que a partir de ello, el futuro de cada cual puede ser diferente, radicalmente distinto a si hubiera optado por una diferente. No cabe duda que ello exige que cada decisión en la vida sea hecha a conciencia, distinguiendo para ello la realidad de la apariencia y visualizando las consecuencias de ello.



El autor, en sus dichos también aprovecha el mostrar la importancia que tiene la voluntad como fuerza y además, la práctica de las virtudes como una manera de vivir (a modo de comentario, ajeno al texto, hay más de 40). Resalta el hecho de que siempre se debe estar en la disposición de aprender, ser eternos aprendices, eliminando el sentimiento de saberlo todo.



Algunas sentencias más: “Ante las vueltas de la vida, no perder la serenidad. Por eso, ser prudente en el triunfo, animosos en los tropiezos y las derrotas”. “Lo importante no es alcanzar la gloria, sino hacer todo para merecerla”.



