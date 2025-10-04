Opinión 04-10-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “EMOCIONES TÓXICAS”, DE BERNARDO STAMATEAS?



El título no le hace justicia al libro. Si bien trata sobre las emociones y aquellas que influyen negativamente a las personas, es más bien un texto didáctico, ameno, con mucha enseñanza útil para el actuar positivo y cotidiano de cada persona.



En el desarrollo de sus 15 capítulos el autor acompaña para una mayor comprensión del tema, variados y acertados recursos. Así, el lector podrá encontrar 60 citas de diversos personajes famosos de la historia, fábulas Esopo, de Samaniego, proverbios, variados test y relatos atingentes.



La idea central de la narrativa expone cómo ciertos sentimientos mal gestionados o prolongados en el tiempo pueden afectar negativamente la salud mental, emocional y física. Afirma que las emociones no son en sí mismas buenas o malas, todas cumplen una función. Lo que las vuelve tóxicas es su intensidad, duración o la forma en que se reacciona ante ellas. Por eso, su intención es aportar una guía para aprender a conocerse, , manejar de mejor forma lo emotivo y liberarse de lo innecesario.



En el mundo actual, inmediatista, consumista, de medias verdades, de diversos males y limitaciones, cobra valor nuevamente lo que decía el oráculo de Delfos en el Siglo VII a.c. “conócete a ti mismo” y que Stamateas refuerza con la idea de la importancia de la actitud que se tenga ante la vida, de lograr “ser” más que tener, de alcanzar la sabiduría para saber elegir lo positivo en las circunstancias en que se viva.



Libro muy didáctico y útil.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE

