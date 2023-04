Opinión 29-04-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “GABRIELA MISTRAL, DORIS, VIDA MÍA. CARTAS”?

Texto de 474 páginas en el que se recogen ciento ochenta y tres cartas escritas por Gabriela a Doris Dana entre 1948 a 1956, las que se conservan en la Biblioteca Nacional de Chile. La obra puede apreciarse desde distintos ámbitos: político, social, romántico, económico o de contingencia histórica. Se enriquece además con 27 fotografías tomadas entre los años 1948 y 1955.



Gabriela -poeta, ensayista, profesora, intelectual, chilena, diplomática, conferencista, la primera hispanoamericana en ser reconocida con el Premio Nobel y un orgullo nacional- muestra en sus cartas lo más profundo de su intimidad, pensamientos y emociones. Ellas reflejan lo que la mayoría de las personas buscan y anhelan: la esquiva felicidad.



Se puede decir, sin temor a equivocarse, que en sus epístolas descubrirá los sueños, sufrimientos y anhelos de una persona con un carisma múltiple y en el que asoma su lado íntimo y tremendamente humano, lo que conlleva a una silenciosa y respetuosa contemplación. La poeta no solo merecía que se reconociera su genial talento, sino también el ser feliz.



“Mi vida: Tú eres de una raza que se controla: yo no. Tú estás segura de mí, yo no tengo seguridad alguna de ti. Pero hay más: yo necesito de tu presencia de una manera violenta, como del aire. Parece que estuviese viviendo una asfixia. Es eso exactamente”.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE