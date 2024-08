Opinión 03-08-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “HUELLAS DEL SONIDO”, DE CARLOS WISTUBA?

Las opiniones sobre la poesía del autor que aparecen como comentarios, en el mismo libro, son variadas. Entre ellas que sus poemas acercan a una dimensión de un multiverso, donde todo es posible. Se fortalecen principios de vida, esperanzas y alegrías, y en los que su alma pretende recordar otros mundos, otras realidades, tal vez de galaxias infinitas.



Su obra contempla 32 poemas y no cabe duda que al leerlos se entiende plenamente la validez de lo anterior. En su interior acompañan a la obra 8 cuadros entre fotografías y dibujos. Su creación no es común, en su lectura no ofrece aquello que se encuentra en cualquier poemario. Si se quisiera desglosar didácticamente los aspectos abarcados podrían mencionarse:

1.- Los orientados a una realidad nueva, novedosa, como una aspiración a vivir en un mundo diferente al que habita.

2.- Una relación obligada entre la naturaleza, árboles, agua y tierra con una energía cósmica perpetua que le da sentido y que permite la continuidad de la existencia.

3.- Una anhelo de que su interioridad como persona sea apreciada como tal y, a través de la cual, hacer un aporte positivo de esperanza, de alegría regalando una sonrisa a la amargura y, todo ello, basado en su experiencia de vida conocedora de la tristeza y de la angustia.



En consecuencia, se puede decir que el contenido que Wistuba incorpora en su libro, tiene una temática existencial, astral y tremendamente trascendental. Su poema “Cuando llegue el presente”, dice: “Cuando nos alcance el presente, el tiempo dejará de existir, un botón abrirá el viento de los sueños, los planos se extenderán y la eternidad continuará viviendo eternidades”. Hay otros, tales como: “Déjame sol”, “El esperado” y “Recuerdos”, en que se mezcla el tiempo, el espacio, la luz y la sombra.



En conclusión, el autor tiene una mirada optimista, positiva hacia la vida y hacia la realidad del mundo en que vive y convive, expresada con vehemencia y expuesta con un lenguaje simbólico que obliga a que su lectura deba ser reposada para así descubrir su mensaje encubierto en hermosas y novedosas figuras literarias.





Libro muy interesante.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYL