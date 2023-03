Opinión 25-03-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA ESTAFA DE LA MATERNIDAD”, DE LIZA TORO SOTO?



Este texto de 275 páginas de la psicóloga linarense Liza Toro quiere hacer resaltar el valor de la maternidad, su significado, la concepción histórica tradicional y cultural que de ella se ha tenido y asumido, versus la actualidad, además de comentar la perspectiva de ella, tales como ser una obligación, una desgracia o una opción libre.



En la obra aparecen entrevistas a 110 mujeres de diverso origen, cultura, edad, oficio o profesión, lo que aporta realidades concretas vividas, gozadas o sufridas por personas de carne y hueso con nombres y apellidos. Aparecen varias interrogantes que abren espacio para la reflexión. Por ejemplo: ¿Qué significa ser una madre al 100%?, ¿Quién define ser una “buena madre” (¿la cultura?, ¿Los prejuicios?, ¿Lo religioso?, ¿la presión social?, ¿La publicidad?, ¿el marketing?), ¿Existe el instinto maternal? En otro ámbito continúan cuestionamientos en cuanto a la relación de parejas. ¿Estar en pareja implica dejar de lado nuestra vida social?, ¿Es normal que nuestra pareja decida con quién debemos entablar amistad?, ¿Debemos pedir permiso a nuestra pareja para salir?, Podrá pensarse que hay algo de absurdo en ellas, pero no lo es. El patriarcado como sistema de dominación favorece la presencia de la violencia hacia las mujeres en todas sus formas y esto es una trágica y lamentable realidad, sobre la cual las medidas para evitarla son tremendamente insuficientes, a veces pecando de ingenuas, y esto abarca tanto lo educacional, lo social, como lo judicial.



En las páginas de este libro están incluidas temáticas variadas, entre ellas: el parto y la atención profesional, la separación, el divorcio, los hijos, la infidelidad, la adopción, el embarazo asistido, el lesbianismo, el ser gay, la experiencia de ser madre con hijos con discapacidad, etc.



Es un libro realista, que pone en evidencia muchas vidas de mujeres madres o no, que se desconocen. Liza cita mucha información escrita por estudiosos (as), del tema. Los hechos están, sólo que no se conocen o no se quieren conocer.













¡Es mi palabra!