¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA FELICIDAD”, DE GABRIEL ROLON?



Numerosos son los libros que se han referido a esta particular temática. Este autor, sin embargo, plantea una duda sobre ella. El libro es un cuestionamiento acerca a si ella existe realmente. Lo anterior porque advierte que la vida y el sufrimiento son inseparables, y no habría por tanto lugar para ser feliz, al menos como una realidad permanente. Para fundamentar su pensamiento se hace preguntas sobre las personas, qué piensan, qué sienten, están donde querían estar, están con quien desean estar, es esta la vida que soñaban, etc.



El autor, psicoanalista, relata una anécdota en que un conductor de un programa radial lo desafió a que propusiera 10 fórmulas para ser feliz. Y lo hizo. Siendo las siguientes:

- Nunca tomar una decisión que no se pueda sostener.

- No dejar que las sombras del pasado oscurezcan el presente.

- No pensar que ser feliz es estar completo.

- Vivir de tal modo de ser capaz de avergonzarse de sí mismo.

- De ser capaz de perdonar.

- Preferir la paz a la razón.

- Que no todos los deseos pueden cumplirse.

- Renunciar al optimismo desmedido.

- No idealizar la felicidad.

- No estar con alguien, solo para no estar solo.



Al meditar las afirmaciones anteriores, pudiera ser que ayuden a muchos en su diario vivir.



En la narrativa del texto aparecen otros temas de meditación y/o realidades que pueden acaecerle a cualquier persona. Como es el caso de la soledad, de la cual se derivan los casos de aquellos que efectivamente la buscan, otros que nunca han podido dejar de estar solos, otros que han perdido la compañía… y así se podría seguir. En consecuencia, la soledad es un tema complejo y que de alguna manera incide, en lo que se podría llamar, felicidad.



Hay mucha temática en las 390 páginas del volumen y que tienen que ver con el destino, el azar, la suerte, la decisiones que se toman, el valor del ahora, anécdotas históricas, divertidas y conmovedora que conllevan enseñanzas acerca del sentido de la vida. Muchas citas de Freud y otros.

Un libro que vale la pena leer.















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE