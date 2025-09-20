Opinión 20-09-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA FORJA DEL CARÁCTER”, MASSIMO PIGLIUCCI ?



Como decía Aristóteles, la esencia permanece, la naturaleza cambia. En este texto se expone lo esencial de los principios antiguos del estoicismo y que definen el carácter como una virtud que ennoblece a las personas y les permite un correcto y positivo actuar, tanto para sí mismo, como para los demás en el mundo en que vive y convive.



El autor comienza para orientar mejor lo tratado con una serie de preguntas cuyas respuestas entregan sin duda, orientación. Algunas de ellas son: ¿qué es exactamente la virtud?, ¿es enseñable?, ¿Por qué debería importar?, ¿ Qué utilidad tiene?, ¿Se puede alcanzar con la práctica? Además, de éstas, en la narrativa se encuentran otras tales como: ¿Qué es la felicidad?, ¿Qué es piadoso?, ¿Qué es bello?, ¿Qué es justo?, ¿Qué es un hombre de Estado?, ¿ Qué es un gobernante? ¿La realidad consciente es obra del azar o de alguna instancia inteligente?, ¿Se puede ser calificado de justo o injusto según las circunstancias?



En sus 253 páginas muchas ideas son tomadas de Sócrates, Séneca, Platón, Aristóteles, Plutarco, Tucídides, J enofonte y Marco Aurelio, entre otros. También se describen algunos mitos que entregan una valiosa enseñanza, como el de Eros y el de Poros (dios de la salud).



Lo central se basa en 4 virtudes que definían a los Estoicos: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, considerando lo positivo de ellas y lo negativo de sus opuestos. Estas 4 virtudes ayudarían en lo fundamental a forjar el carácter positivo de una persona, aunque si se detallaran virtudes, estas superarían las cuarenta.





Se puede decir que para vivir una buena vida se necesita una sociedad en la que las personas actúen de manera virtuosa o al menos eviten la imprudencia. En la página 127 Peiglicci señala: “más de 2 milenios después, seguimos aspirando a una humanidad unificada que prospere gracias a la diversidad cultural, un mundo en el que las políticas locales funcionen en armonía con otras políticas para hacer frente a los problemas globales y fomentar la prosperidad de sus ciudadanos. Esa era en última instancia la visión de Alejandro Magno y continuamos buscando nuevas formas de aplicarla”.



Libro útil.







¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE

