Opinión 12-10-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA NOCHE DE GETSEMANÍ”, DE MASSIMO RECALCATI?



El autor, psicoanalista y ensayista italiano, en este libro nos presenta nuestra condición humana con sus problemas, limitaciones, grandezas, ilusiones, pero enfocado en la persona de Jesús, en Getsemaní, en el cual ocurren una serie de sucesos que se propone destacar.



¿Qué quiere mostrar específicamente? El responde que “la radicalidad del ser humano en su condición de tal”, su fragilidad y sus carencias. Sin embargo, como alude a un texto bíblico destaca 3 aspectos: la soledad y la experiencia de la traición, el abandono y desagradecimiento y el silencio de Dios. Dice Massimo: “la hora de Getsemaní no es la hora de Dios, sino la del hombre”. Jesús se enfrenta a una soledad que no ha buscado y al cuestionamiento del por qué sufrir. Aparece realmente impactante, que la palabra de Jesús, que era capaz de reunir a multitudes y que consiguió animar la esperanza de los desheredados haya quedado en esos momentos reducida al silencio.



Ante este escenario podrían concurrir muchísimas interrogantes, tales como: ¿Por qué Dios, su Padre, no responde su plegaria?, ¿Puede Dios no responder a Dios?, ¿Puede un Dios rezar? Desconcierta, en consecuencia, el silencio de Dios ante la invocación del hijo. Podría extenderse esto frente a la plegaria de los mártires, de los quemados en la hoguera por la Inquisición, los judíos del Holocausto y de tantos en todas las ocasiones de la vida en que las personas se ven sometidas a un dolor carente de sentido, ultraje incluido, y el silencio de Dios aparece como algo insoportable e inhumano. Es decidor el clamor de Jesús en su martirio: “Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado”.



El texto es extremadamente fuerte en cuanto a la serie de enigmas que buscan respuesta. Por ejemplo: ¿por qué la vida de Jesús estaba trágicamente vaticinada en el Antiguo Testamento?, ¿qué es lo justo o injusto?, ¿qué es la fe en definitiva? Recalcati dice: “la fe más radical no surge de la presencia, sino de la ausencia de Dios”.



Hay mucho más para reflexionar, entre otros temas, la necesidad de la coherencia entre lo que se dice y se hace, de lo que tiene o no tiene que ser, del testimonio de la verdad, las consecuencias del fanatismo y cuál fue en definitiva la motivación de la traición de Judas.



Es un texto cercano para quien busca el bien y es consecuente con ello, ¡malgré tout!









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE