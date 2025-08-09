sábado 09 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 09-08-2025
    ¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA SOMBRA DE PATRICIO LYNCH”, DE GUILLERMO PARVEX ?
    Publicidad 12

    La trama del texto versa – según los dichos del autor- acerca de los hechos, situaciones, dilemas, decisiones, aciertos y errores acaecidos durante la ocupación chilena de Lima, entre enero 1881 y agosto 1884. Resulta interesante esta novela histórica porque permite de alguna manera, conocer la realidad vivida por el ejército chileno posterior a las batallas de Chorrillos y Miraflores.

    En la narrativa se puede visualizar la ocupación de la capital de Perú, con la natural resistencia, rechazo y temor que se podía apreciar en los habitantes de dicho lugar. Paralelo a ello estaban los espionajes, la dificultad de que hubiere un interlocutor válido con quien efectuar un tratado de paz que diera fin al conflicto bélico en el que se vio envuelto ese país como consecuencia del tratado secreto que había firmado con la República de Bolivia. Se suma a ello cierta participación de otros países basados en intereses económicos.

    La dinámica del libro se desarrolla en las acciones de espionaje que el ejército de ocupación comandado por Patricio Lynch promovió para conocer la realidad y acciones de la oposición peruana. Estas acciones aparecen destacadas, por la audacia, la sagacidad y el engaño conducente a la obtención de información fidedigna sobre movimiento de tropas, armamentos, acuerdos, resoluciones y otros, lo que mantiene la lectura en una dinámica de suspenso. Parvex afirma que “los jefes militares de ambos bandos, los personajes políticos chilenos y peruanos, y el jefe de la red de espionaje en Perú, son reales, como también sus actuaciones”.

    Aparecen historias ficticias o reales, que le entregan coherencia al relato, como también un profundo sentido humano, ello hace reflexionar que como en todas las guerras, no es solo una sucesión de batallas, estrategias o tácticas, sino que un conjunto de acciones que involucran al ser humano en todos los planos de la vida.

    Buen libro, que visualiza a grosso modo la particular participación de Lynch en ese tiempo.





    ¡Es mi palabra!

    GASPAR DOYLE
    Freddy Mora | Imprimir | 61

    Otras noticias

    PPD Maule ratifica nombres para la elección senatorial y parlamentaria 2025.
    PPD Maule ratifica nombres para la elección senatorial y parlamentaria…
    Mercado laboral al Debe
    Mercado laboral al Debe
    Desempleo y salud mental en Chile: cuando la política pública se queda corta
    Desempleo y salud mental en Chile: cuando la política pública se queda…
    Día de la Niñez y su impacto en el comercio
    Día de la Niñez y su impacto en el comercio
    Antojoo,
    Antojoo,
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para