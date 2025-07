Opinión 05-07-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA SUBVERSIÓN SOCRÁTICA”, DE OSCAR VELÁSQUEZ?

En 181 páginas, el autor entrega una serie de antecedentes que justifican de alguna manera el título de “subversión socrática”.



En primer lugar, habría sido la fascinación que atrajo por su originalidad con la novedad de hacer preguntas difíciles (tanto en público como en ámbitos más privados) a políticos y oradores connotados de su tiempo. En segundo lugar, el cambio de perspectiva del diálogo de ese tiempo, pasando de lo externo a centrarse en la persona de cada cual, en su saber, en conocerse a sí mismo, en comprender mejor sus pensamientos, emociones y motivaciones.



También la asombrosa afirmación del oráculo de Delfos, al señalar que Sócrates era el más sabio, lo que generó además de la admiración de muchos, la envidia de otros tantos (entre ellos Meleto, Anito y Licon) y especialmente políticos ya que con su mayéutica los hacía aparecer como que no sabían lo que decían. Ello a no dudar tuvo grandes consecuencias como acusaciones en su contra que culminaron en su condena a muerte. Se suman a ellos quienes se sintieron ridiculizados al descubrir que lo que creían saber no era tal. Además, de la envidia que generaba el hecho de que le seguían muchos, preferentemente jóvenes que aprendían a cuestionar o poner en duda cánones reiteradamente aceptados y propagar estas ideas a otros.



En todo caso, Sócrates aportó a aprender bien a definir los conceptos. Por ejemplo: qué es lo justo, qué es lo piadoso o qué es la sabiduría. Además, su particular forma de dialogar en la búsqueda de los por qué, de alcanzar conocimientos mayores, de encontrar verdades o al menos descubrir algún impedimento para encontrarla. Su diálogo era franco, respetuoso y sincero.



Finalmente decir que una enseñanza clave de Sócrates fue: La centralidad de la virtud en la vida humana y su capacidad de ser enseñada, algo muy valioso que tendría vigencia en la actualidad en la que muchas veces se prioriza respuestas rápidas y superficiales sobre cosas de importancia vital, ya sea individual o social. En consecuencia, la virtud modera, hace prudente y se basa en la verdad.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE