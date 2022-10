Opinión 15-10-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LA VIDA PRIVADA DE LOS HOMBRES”, DE SABINE DRYSDALE?



La primera edición del libro fue en enero del 2022 y la segunda en marzo. Su autora, periodista, señala que su obra es producto de “una investigación personal” y que para tal efecto los últimos tres años los ha dedicado en forma obsesiva a escudriñar el mundo masculino. Dice que en esta búsqueda fueron muy iluminadoras varias lecturas, decenas de entrevistas, conversaciones con médicos, psiquiatras, psicoanalistas, científicos, poetas, ingenieros, artistas, escritores, hombres y mujeres amigos e incluso, desconocidos que le participaron confidencias.



En el relato aparecen varias curiosidades que aluden a lo masculino, por ejemplo, la barba, la calvicie, el órgano sexual y otros que son aceptados, valorados o ignorados según la cultura o tipo de sociedad de que se trate. Interesante es conocer la perspectiva de esto en el antiguo Egipto o en la antigua Grecia. Por otra parte, se mencionan instituciones que con censuras, visiones determinadas de la moralidad establecen prototipos de lo que debe ser y cómo comportarse un varón para ser tal.



Como el texto de 203 páginas contiene versiones de experiencias personales de los entrevistados, el lector deberá ponderar si las tales corresponden a la generalidad o a la particularidad. Cito un ejemplo: ante la pregunta ¿en este mundo tan violento y peligroso no será mejor criar a las mujeres como hombres? Respuesta: “Por favor, no las críes como hombres, eso es lo peor que puedes hacer porque hoy el sistema global está empujando a la mujer a masculinizarse, pero no acerca al hombre a su lado femenino”. También hay referencias al feminismo y una breve historia del origen y difusión del patriarcado.



En la contraportada de la obra aparecen como guía orientadora varias preguntas, entre ellas: ¿qué es ser hombre?, ¿qué se ven cuando se miran en el espejo?, ¿de qué sufren?, ¿qué hacen para ser felices, ¿dónde y con quién comentan sus inquietudes?, ¿cuáles son sus miedos, sus deseos ocultos, sus fantasías, los que los mueve y lo que los paraliza?, ¿qué dicen los especialistas?.



El texto no agota la dimensión que se investiga, pero aporta perspectivas que en ningún caso podrían tomarse como únicas y tal vez no las más felices.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE