Opinión 31-12-2022

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LADRONA DE LIBROS”, DE MARKUS ZUSAK?



La historia narrada en este texto, atendida su naturaleza y la riqueza experiencial de su contenido, la hizo merecedora de que se hiciera una película sobre ella. El libro consta de 539 páginas, conformado por un prólogo, un epílogo y 10 partes. Cada parte contiene dos subtemas, lo que hace que su lectura no agote y pueda ser dejada y retomada sin menoscabo de la continuidad intelectiva de la misma.



Ladrona de libros se refiere a una niña alemana que vive en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, donde vive la experiencia de la orfandad, pérdida familiares, amistades , la escuela , en que aprende a leer, a descubrir en los libros un medio de crecimiento, así como de ayuda a sus cercanos. El título obedece, como se supondrá, a que la forma en que adquirió textos, fue sustrayéndolos, aunque ello con una especial particularidad.



Su primera edición fue en el año 2007 y la crítica le fue muy favorable y así, de New York Times, la calificó como elegante, filosófica, conmovedora, bella e importante y el USA to Day, como una narrativa extraordinaria.



El ambiente muestra la Alemania Nazi con la actuación de los adeptos al partido, el antisemitismo, la persecución de judíos, la quema de libros (hecho en uno de los cuales la protagonista rescató uno con gran riesgo), el alejamiento de integrantes de la familia por ser reclutados a las filas del Ejército, la noche de los cristales rotos, las leyes de Nuremberg, etc.



También se aprecia en la narrativa, con toda su crudeza, la vida del entorno en el que vivía la protagonista, en que estaba presente la angustia, la incredulidad, el desasosiego, la violencia paranoica, el odio, el abuso y la prepotencia.



En lo pedagógico, Markus Zusak lleva a meditar acerca del drama de la guerra, de “yo”, y de la realidad de los otros, donde muchos mueren mutilados, quedando familias truncadas y donde el origen de la guerra poco importa ante las desastrosas consecuencias que ella trae consigo. En definitiva, quiere mostrar lo mejor y lo peor del ser humano, así como la esperanza de una anhelada y ansiada paz.















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE