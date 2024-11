Opinión 09-11-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LAS HEROINAS DE LAS 1001 CARAS”, DE MARIA TATAR?



El título no es al azar. Según la autora, es una respuesta al libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, quien impartía clases en el Lawrence College de Nueva York sobre mitología comparada, centrando su atención en los héroes y atrayendo a una notable asistencia, especialmente femenina. Todo transcurría sin contratiempos hasta que surgió la pregunta: ¿y las mujeres? Este libro busca ofrecer una respuesta, argumentando que las mujeres en la imaginación mitológica y literaria han sido algo más que madres y protectoras, y que no son simplemente responsables de los males que se les han atribuido a lo largo de la historia. Así, la narrativa revela que los relatos adquieren diferentes significados según quién los cuente. Cuando las mujeres comienzan a escribir, la historia cambia.



La obra, de 463 páginas y dividida en seis capítulos, aborda diversas temáticas que analizan los viajes de aventura característicos de los héroes de cuentos y fábulas, desde la antigua Babilonia, Egipto y Persia, hasta los griegos y otros. Estos relatos, asignados a las heroínas, se examinan desde el mito hasta el movimiento #MeToo, incluyendo cuentos y personajes femeninos que trascienden lo novelesco y han llegado al cine y a series de televisión. Ejemplos notables son Nancy Drew, la señora Fletcher, la Mujer Maravilla, Miss Marple, entre otros. Todo ello resalta cómo se reformulan los relatos para reconocer a las mujeres en su capacidad de llevar a cabo hazañas sorprendentes.



Es importante aclarar que el objetivo no es modificar una jerarquía para establecer otra. Es decir, no se trata de eliminar una cultura patriarcal y machista (que persiste dramáticamente con fanatismo y violencia en algunas partes del mundo), sino de reconocer lo que es inherentemente humano y común a toda la especie.





La narrativa destaca dos temáticas relacionadas con la curiosidad y la empatía, y cómo estas han sido elogiadas o criticadas según el prisma desde el cual se las observa. Además, al estudiar la mitología, se revela que muchas de las figuras denostadas han sido víctimas de profundas injusticias criminales, como es el caso de Pandora, Medusa y la madre del Minotauro, entre otras. Se analizan muchos cuentos, algunos conocidos y otros no tanto. Por ejemplo: Las mil y una noche, La Reina de las nieves, El cerdo encantado, El señor Zorro, Barba azul, etc. Además, de una extensa lista de libros en los que ellas aparecen.





Hay mucha información en sus páginas, pero lo esencial es advertir que tradicionalmente las experiencias de las mujeres han sido interpretadas por hombres y con normas masculinas, pero otra cosa es cuando son las protagonistas quienes lo hacen.



El libro entusiasma, se aprende y se comprende.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE