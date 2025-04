Opinión 12-04-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LAS MUJERES DE LA BIBLIA”, CARLOS TROMBEN Y PAZ VARGAS?





Aunque los autores no incluyen a todas las mujeres de la Biblia, en 25 capítulos van mostrando interesantes particularidades de las que en ella aparecen, y en las cuales no está exento el humor y muchas curiosidades. Por ejemplo: que en general, siempre se relacionan con sus padres, maridos e hijos, nunca con una hija o con una madre.



La Biblia conocida como el Libro de los Libros, que fue escrita por 40 personas de diversas procedencias, contemplando así poesía, mitos, crónicas, economía, leyes y profecías, todo en un período de más de mil años, muestra la presencia y consecuencias del actuar de mujeres que tuvieron un rol relevante en el acontecer histórico religioso y sagrado.



Los autores son bastante críticos de la forma y del contenido del relato bíblico, lo que da paso a encontrar novedades y silencios sobre lo que ocurre después de destacar un hecho en particular o costumbres que a la luz actual resultan bastantes difíciles de entender o aceptar. Con todo, la visión de Tromben y Paz Vargas ayuda a entender estos episodios bíblicos y a buscarles la explicación correspondiente en el contexto en el que se desarrollaron.



Lo que hace interesante el texto es que a pesar que las mujeres bíblicas son narradas desde la perspectiva masculina, sus acciones las muestran activas, abnegadas, heroicas, traicioneras, estoicas, deja de manifiesto “algo” que ha sido históricamente ignorado o minimizado. En definitiva, al leer el libro se puede entender el valor que han tenido en la historia sagrada y su legado dando paso a un justo reconocimiento actual.









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE