Opinión 17-08-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LECCIONES DE ARISTÓTELES”, DE JOHN SELLAR ?

Aristóteles, considerado el mayor filósofo de todos los tiempos, se presenta en la obra como un clásico eterno, capaz de ser leído y apreciado por todas las épocas. Según Tomas Calvo Martínez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, su obra ofrece planteamientos fecundos e ideas iluminadoras que continúan siendo relevantes y enriquecedoras para cada generación.



Los temas abarcados por el estagirita son impresionantes, tanto por la variedad de ellos, como por lo vital, original y trascendente de sus contenidos. Por ejemplo, encontrará el tema que alude a la felicidad como una exigencia final de la naturaleza humana. Tanto es así, que afirma que todo cuando se hace es para lograrla o alcanzarla. Varios en estos tiempos han tratado de precisarla, como el libro “Una teoría de la felicidad”, de Enrique Rojas, “Sobre la felicidad”, de Alain o “El temor y la felicidad”, de Sergio Peña y Lillo.



En las páginas del texto se podrá conocer la apasionante historia personal de este genio, como también de la curiosa y no menos admirable historia del legado de sus escritos originales.



Muchos son los temas que se pueden conocer de Aristóteles, a saber: lo relativo al ser y su triple dimensión, El Todo, La naturaleza y la esencia, Las categorías, su significado y los Accidentales, La Causa primera, El principio de la verdad, Los tipos de causas, El Alma, El logos, La definición, Las 14 formas de silogismo, la poética, etc.



Aunque sorprenda, fue el primero en advertir, siglos a. de c., sobre el peligro y las dificultades que acarrearía la sobrepoblación de las ciudades, o los cambios de la geografía de la tierra. También es autor de la Constitución de los Atenienses, y con una aguda visión del Estado y de la política. Sobre esto último, causa asombro constatar que muchos vicios de aquellos tiempos no han variado y coinciden con lo denunciado por la columnista Tily Vergara en “suena raro, pero suena”, del 19.07.2024.- Diario el Heraldo.



En definitiva, “Lecciones de Aristóteles” abre puertas para penetrar en la vastedad temática plenamente vigente, como educación y otros, lo que permite que sorprendentemente en estos días sus ideas sean iluminadoras y precisas para un mejor vivir.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE