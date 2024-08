Opinión 24-08-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “LO NUNCA TE HAN CONTADO DEL DÍA D”, DE PERE CARDONA Y MANUEL P. VILLATORO?



¿Qué se puede escribir en la actualidad sobre el Día “D” que no haya sido escrito con anterioridad? Mucho, señalan los autores. En consecuencia, el libro no constituye una repetición de hechos tantas veces escrito o vistos en la pantalla, como “12 al patíbulo”, “El día más largo” y otros. Además, “Salvar al soldado Ryan”, film que según el libro consigue plasmar la barbarie que tuvieron que superar los soldados que llegaron a la playa de Omaha. La historia es real, y el protagonista es el capellán, sacerdote, paracaidista Francis Sampson.



El desembarco en Normandía y sus diversas playas, aún esconden relatos increíbles que el mundo ha pasado por alto. En el texto se narra cómo nació la idea del desembarco, quiénes fueron sus impulsores, cómo se planificó un golpe de mano tan complejo, cuáles fueron las estrategias de los aliados para confundir al enemigo, los engaños y distracciones, los dobles, los falsos paracaidistas, y los agentes que participaron en el espionaje y desinformación al mando alemán, el armamento, los carros de guerra pertinentes, y cuáles fueron los aciertos y los errores.



Hay hechos curiosos, como el caso del soldado gaitero Bill Millin y mucha información desconocida que fue aportada por documentos y relatos de ancianos sobrevivientes. Uno de ellos, Donald Jakeway, se preguntaba si la sociedad entiende el sacrificio de los miles de jóvenes (franceses, estadounidenses, ingleses, canadienses) de apenas 20 años que arriesgaron sus vidas (y muchos las perdieron) para liberar a Europa. Dice: “creo que la sociedad actual no se da cuenta de lo que tuvimos que pasar”.



Esta obra entrega una tremenda información para que la memoria de lo sucedido durante el Día D, no caiga en el olvido. Se agregan fotos y comentarios sobre museos y cementerios como testimonio de quienes combatieron y murieron ese día.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE