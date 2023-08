Opinión 19-08-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “MEDITACIONES”, DE MARCO AURELIO?



Es un bello texto en que se reúnen los 12 libros que escribió este emperador Romano entre los años 161 al 180 D. de C.? Y que se denominan en conjunto “Meditaciones”, tratándose de máximas que entregan sabios consejos morales y de conducta para una vida conforme al bien, a la verdad y a la justicia. En total, suman 488 . Algunas son breves y otras con mayor extensión. Fue llamado el sabio y supo nutrirse de enseñanzas, de filósofos y políticos de esos tiempos, entre ellos, Junio Rústico, Epicteto, Claudio Severo, Apolonio Sexto, etc., de los cuales aprendió los valores del estoicismo y también del arte de gobernar.



La temática muy variada, podría agruparse en algunas reflexiones más generales, quedando por cierto, muchas más. Así, podrían distinguirse: la relativa a las virtudes, como la discreción, generosidad, tolerancia, lealtad, perseverancia, solidaridad, prudencia, entre varias más. Sobre la vida, en cuanto expone lo efímero de la misma, el paso del tiempo, el olvido de los que alguna vez existieron y el desconocimiento de muchos de ellos. Cada persona pasará a formar el número no contado de los que fueron y de los que nunca se supieron. Ante esto, señala la necesidad de vivir el presente con responsabilidad hacia sí mismo y en su relación a los demás, valorando todo aquello que es vital y positivo, desechando los vicios que corrompen el actuar, que dañan no solo así mismo, sino la sana convivencia y que es un desperdicio en el breve lapso de la existencia de cada cual.



También se refiere al destino, a lo que es y lo que tiene que ser conforme al orden de las cosas, al papel que ocupa el ser humano en el espacio y el tiempo, al eterno trabajo de conocerse así mismo, al distinguir claramente la realidad versus la apariencia, el sentido de la existencia, su finalidad y muchos más.



En definitiva, Marco Aurelio trata de lograr una manera de vivir en que se busque el bien, lo correcto y lo positivo para sí mismo y los demás. A modo de ejemplo, dos máximas: “Saber ganar sin orgullo y perder sin humillación”, “No discutas más sobre qué es un hombre bueno, sé uno”.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE