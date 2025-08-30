Opinión 30-08-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “NEXUS” DE YUVAL NOAH HARARI?



El libro comienza con una pregunta: ¿Si los sapiens somos tan sabios, por qué somos tan autodestructivos? Le sigue otra, ¿Por qué somos tan buenos a la hora de acumular más información y poder, pero tenemos menos éxito a la hora de adquirir sabiduría? Lo anterior sugiere que en el desarrollo histórico el ser humano ha logrado descubrir lo infinitamente pequeño, como los átomos y partículas más ínfimas aún y, también, ha logrado entender lo infinitamente grande, como las galaxias, hoyos negros, etc. Así pues, en ciencia y tecnología ha hecho progresos enormes, pero está al “debe” en humanidad.



En sus 601 páginas el autor nos ilustra sobre una variadísima gama de temas, tales como: el mito griego de Fretón, la fábula del mago y del aprendiz, mediante la cual entrega una tremenda enseñanza. Además, hechos históricos que remecieron la sociedad.



En su esquema, la obra consta de 11 capítulos: En el primero, el desarrollo histórico de las redes de información. El 2 y el 3, hablan de mitos. El cuarto y quinto, continúa profundizando las ventajas e inconvenientes de aquellos. Del 6 en adelante, sobre la IA (Inteligencia artificial), sus beneficios y riesgos.



En resumen, a Yuval le preocupa lo relativo a los conceptos tradicionales de identidad, privacidad, libertad y ética, la irrupción tecnológica de la IA, en donde la identidad humana podría ser moldeada por ésta, y si convendría considerar seriamente establecer límites para preservar la libertad y autonomía humana. En consecuencia, no sólo reflexiona sobre lo científico, sino también sobre aspectos profundamente filosóficos.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE

