¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “PEQUEÑO MANUAL FILOSÒFICO PARA PERSONAS EMOTIVAS” DE ILARIA GASPARI?



En 238 páginas, Ilaria Gaspari, filósofa y escritora italiana entrega una visión sobre la vida emocional de las personas revelando su importancia en la conducta humana, entendiendo que lo que se hace es resultado directo no sólo de qué o cómo se piensa, sino también de qué y cómo se siente.



En 12 capítulos se abordan en profundidad y con claridad la temática sobre los celos, el asombro, la antipatía, la compasión, la ansiedad, el arrepentimiento, el remordimiento, entre otros, haciendo resaltar que todo ello es parte de la historia humana y que al no saberlas expresar adecuadamente han dado origen a grandes males o a situaciones que se desearían haber evitado. Hace presente que estas emociones afectan no sólo las relaciones con otros, sino la propia vida de cada cual.



La autora afirma que lo normal es ser emotivo y ello no significa ser inestable o desequilibrado, sino solo estar vivo, abierto y vulnerable a las experiencias del diario existir. Lo deseable es conocerse a sí mismo, para entender cuáles son las fortalezas y debilidades que se poseen, cuáles situaciones nos afectan más que otras y cómo reaccionamos habitualmente a las contingencias del día a día. Es oportuno señalar que esta exigencia de conocerse a sí mismo tiene una historia de más de 3000 mil años y, a pesar de ello, pocos la han puesto en práctica. Hoy resulta aún más difícil por la cultura inmediatista y por la dependencia de la tecnología que dificulta el tiempo dedicado a pensar.



Hay muchas preguntas que se plantean, entre ellas, ¿cómo explicar la antipatía hacia personas que no nos han hecho nada y que estalla desde el primer momento que las vemos?



El libro finaliza con el tema acerca de la felicidad, como una realidad que puede darse cada cual, a pesar de los problemas y sinsabores que inevitablemente ocurren en la vida de las personas. Se trata entonces de una actitud, de un descubrimiento, como lo entendieron los antiguos filósofos.

