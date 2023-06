Opinión 17-06-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “POR QUÉ NO LOGRO SER ASERTIVO”, DE OLGA CASTANYER Y ESTELA ORTEGA?



El texto en comento va en su novena edición, lo que demuestra el éxito de su publicación. Sus autoras, Licenciadas en Psicología, entregan la experiencia que han tenido en el ejercicio profesional acerca del fenómeno o tema de la asertividad y pretenden dar una respuesta orientadora a las personas sobre por qué algunas no logran ser asertivas, cuáles son las dificultades y errores que se cometen, las percepciones inadecuadas, relaciones humanas deficientes y las responsabilidades personales o del entorno.



Su lectura no es fácil, por cuanto se debe ir internalizando su contenido que es un poco más denso que leer una novela, sin embargo, ayuda mucho de que consta con una numerosa y variada gama de ejemplos, además, de siete cuadros esquemáticos en que aparecen diferentes situaciones y conductas que pueden afectar a una persona, según sea la interpretación que haga de los hechos. Como ayuda existen 24 ejercicios de técnicas o metodología práctica para lograr asertividad. Todo en 4 capítulos, con subtemas en cada uno de ellos y en 224 páginas.



Uno de los aspectos en que se pone énfasis, es en el hecho de las críticas destructivas que pueden provenir del entorno o de sí mismo y la manera de superarlas tomando en cuenta que ellas afectan los sentimientos, el raciocinio, las decisiones y las conductas. La idea es tratar de que las personas vivan acorde con la realidad y no con fantasmas o supuestos que inconscientemente pueden haber internalizado durante la vida.



La narrativa termina con un buen número de recomendaciones prácticas, entre ellas valorar las facetas positivas, aceptar las inmodificables e intentar modificar las negativas.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE